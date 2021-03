https://mundo.sputniknews.com/20210322/de-obrero-a-periodista-y-guia-turistico-la-trayectoria-del-felino-mas-famoso-de-rusia--fotos-1110257594.html

De obrero a periodista y guía turístico: la trayectoria del felino más famoso de Rusia | Fotos

De obrero a periodista y guía turístico: la trayectoria del felino más famoso de Rusia | Fotos

Móstik era un gatito sin hogar, pero su vida dio un giro de 180° cuando apareció por primera vez en las obras de construcción del puente de Crimea. Lo que... 22.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-22T12:54+0000

2021-03-22T12:54+0000

2021-03-22T12:54+0000

estilo de vida

historias de vida

móstik

mundo animal

gatos

crimea

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110253716_0:83:1620:995_1920x0_80_0_0_6c125a6cb3cd8fbfa6dbf0597d3eaaf6.jpg

Acogido en el seno del grupo de obreros recibió el nombre de Móstik, que traducido al español significa puentecito, no solo porque allí lo encontraron, sino porque siempre acompañaba las obras. Entonces, los constructores que lo cuidaban lo nombraron 'supervisor principal' del puente y Móstik informaba a través de su cuenta de Instagram cat_the_most los avances de la construcción. Con su casco naranja de obrero y su mirada vigilante de supervisor, Móstik además del cariño de sus compañeros de trabajo, en especial la de Mijalich, también se ganó el amor de sus seguidores que estaban pendientes de cada noticia suya sobre las obras. Pero la construcción llegó a su fin y el puente de Crimea se inauguró en agosto de 2020, claro, no antes de que Móstik lo cruzara para revisar la calidad de la construcción. Finalmente ese era el trabajo del 'supervisor principal' que para ese entonces ya era reconocido a nivel nacional. Los obreros se marcharon pero en los recuerdos de Móstik se quedaría la primera selfie que se hizo en la construcción y como abrió el movimiento de transporte en el puente de Crimea. Era hora de empezar una nueva vida, ahora como periodista en la versión rusa de Sputnik en Crimea. Con una vida llena de objetivosEn su nuevo lugar de trabajo lo recibieron con mucho cariño. Llegó a la redacción con una gran responsabilidad, pues asumió el cargo de redactor jefe de la sección de noticias felinas y desde entonces cuenta con una credencial de periodista que lleva a todas partes para realizar sus creativos trabajos periodísticos. Suele preparar sus materiales dos veces a la semana por eso lleva una vida muy activa a la que él se acostumbró y le gusta. En su nuevo lugar de trabajo también se ha propuesto darle un uso beneficioso a su famosa imagen como símbolo de Crimea, no solo para mostrar las noticias más interesantes sobre los felinos y perritos, sino también para ayudar a otros animales callejeros a conseguir un nuevo hogar. Móstik cuenta con más de de 57 mil seguidores en su cuenta de Instagram y se ha hecho tan famoso por su trabajo que el pasado 21 de febrero, el día mundial del guía turístico, recibió de manos del Ministro de turismo de Crimea, Vadim Volchenko, una credencial donde se le otorga el nombramiento de guía turístico. Sputnik Mundo visitó a Móstik y pudo comprobar que se ganó esa credencial a pulso, pues en cuestión de horas el tierno gatito amenizó una excursión de nivel profesional mostrando varios lugares históricos con monumentos marinos y lugares llenos de leyendas en la península de Crimea. No todo es una taza de lecheAl igual que pasa con mucho de lo que procede de Rusia, Móstik no se salvó de los señalamientos de algunos medios de comunicación occidentales que le acusaron de hacer propaganda política sobre la construcción del puente de Crimea, después de que hace 7 años la península se reincorporara a Rusia. Pero lo cierto es que este tierno gato blanco con tonos naranjas no tiene nada que ver con la política y tampoco tiene la intención de ingresar en esa esfera.Móstik está sumergido en la creación de sus contenidos felinos que tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de las mascotas y al mismo tiempo mantiene contacto con sus pares que también son conocidos. Por ejemplo, no hace mucho sostuvo un encuentro virtual con el gato Aquiles, símbolo del Hermitage en San Petersburgo, que se hizo famoso durante el Mundial de fútbol del 2018 cuando predecía los resultados de los partidos. Rusia es uno de los países que más adora a los gatos y al igual que en Crimea hay muchos lugares en este país donde los felinos se pasean por las calles y reciben a sus visitantes con mucho amor y la historia de Móstik es una gran prueba de ello.

crimea

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Milena Morante

Milena Morante

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Milena Morante

historias de vida, móstik, mundo animal, gatos, crimea, rusia