De inmunidad esterilizante, autoamplificable e intranasal: la vacuna española será de las mejores

De inmunidad esterilizante, autoamplificable e intranasal: la vacuna española será de las mejores

Las buenas perspectivas rodean a uno de los candidatos vacunales del Centro Nacional de Biotecnología. De tecnología novedosa, se administrará vía intranasal... 22.03.2021, Sputnik Mundo

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/19/1092533109_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0af74aec18eab5a425ff896d710146ad.jpg

El desarrollo en España de vacunas contra el COVID-19 sigue su curso. Con unos recursos incomparablemente menores a los que han posibilitado la creación de los diversos antígenos ya comercializados en todo el mundo, los científicos españoles prosiguen sus trabajos, algunos ya próximos a entrar en fase clínica de experimentación con humanos. De los tres proyectos más avanzados, es precisamente el más rezagado el que presenta una tecnología más novedosa, así como unas expectativas excelentes en torno a su eficacia. Se trata del desarrollo de la futura vacuna basada en replicones de ARN del virus, dirigido por el profesor emérito Luis Enjuanes en el Centro Nacional de Biotecnología, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CNB-CSIC). En una entrevista concedida al servicio de prensa del CSIC, Enjuanes ha informado del estadio en el que se encuentra su investigación, y ha revelado detalles sorprendentes. Un enfoque novedosoEnjuanes se muestra convencido de que su vacuna de replicones de ARN será una de las mejores del mundo, pues goza de unas características que hasta ahora no muestran ninguno de los preparados autorizados por la UE. "Está basada en la manipulación genética del propio SARS-CoV-2, del que hemos derivado un replicón de ARN". Estos replicones multiplican la dosis génica que desencadena la protección. A partir de aquí, la dosis de ARN inyectado es autoamplificable, puede multiplicarse por 5.000 veces dentro del organismo. Genera una inmunidad esterilizante, por lo que las personas vacunadas tampoco pueden transmitir el virus. Y otorga una protección muy elevada, porque al administrarse por vía intranasal, las vías respiratorias, que son la principal puerta de entrada del coronavirus, quedan especialmente inmunizadas. "Las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca son efectivas, pero no perfectas: hay que dar dos dosis y la gente vacunada, aunque está protegida de sufrir una patología intensa y morir por COVID-19, también se infecta y puede diseminar el virus", afirma el doctor Enjuanes, subrayando la ventaja de la inmunidad esterilizante de su preparado. Este veterano virólogo estima que su vacuna podría estar lista para el primer trimestre de 2022, y explica el por qué de la tardanza:Un equipo pequeñoEnjuanes tiene 76 años. Es un profesor emérito que, ante la situación de crisis sanitaria experimentada con la pandemia, decidió seguir al frente de su laboratorio en el CNB, donde junto a Isabel Sola dirige a un equipo de 15 personas, muchas con plaza temporal. Pese a los problemas endémicos de financiación por los que atraviesa la ciencia en España, asegura no haber tenido problemas hasta ahora. "A nosotros no nos ha faltado financiación en estas primeras fases, y tanto el CSIC como el Ministerio de Ciencia nos apoyan mucho". Pero admite que las multinacionales "están trabajando con equipos de unas 600 personas, grandes instalaciones y muchos recursos económicos para ir más rápido". "Otras vacunas, como la de AstraZeneca o la que desarrolla Mariano Esteban [basada en virus atenuado de la viruela, también en el CNB], se basan en vectores conocidos y por tanto aprobados por las agencias reguladoras de medicamentos. Eso les permite correr más. Nosotros, antes de hacer la vacuna contra el SARS-CoV-2, ya habíamos desarrollado otra para el virus MERS que era muy eficaz en los modelos animales experimentales. Inducía una inmunidad esterilizante: cuando inmunizamos a ratones humanizados y tratamos de infectarlos tres semanas después, el virus no podía entrar porque estaban muy bien protegidos. Eso no ocurre con las otras vacunas".Eficaz frente a las nuevas variantesEnjuanes dice que su equipo está trabajando en dos versiones de la vacuna. "Ambas se basan en el mismo replicón, derivado del genoma del virus, al que hemos quitado una colección de genes. Como resultado, ya no es un virus porque no se puede propagar e ir infectando a personas o animales. Eso nos da la seguridad de que no va a revertir a una entidad virulenta". También afirma que cuando la vacuna esté lista, estará actualizada respecto a las variantes del virus. "El asunto de las nuevas variantes lo tenemos controlado. La versión en la que nos estamos centrando incluye las mutaciones de los virus del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, y seguramente también de alguna variante de EEUU que ha aparecido en California y Nueva York. Saldremos más tarde, pero con todo actualizado. En todo caso, si esto sigue así, habrá que actualizar las vacunas cada año, como sucede con el virus de la gripe, en función de las variantes que surjan", concluye.

