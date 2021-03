https://mundo.sputniknews.com/20210322/como-los-cazas-chinos-y-rusos-demoran-la-produccion-de-los-f-35-estadounidenses-1110263051.html

Cómo los cazas chinos y rusos 'demoran' la producción de los F-35 estadounidenses

El Pentágono exige que el F-35 se enfrente con éxito a cazas chinos y rusos en una compleja simulación, lo que impide su producción en masa, según los expertos... 22.03.2021, Sputnik Mundo

defensa

avión de caza

f-35

industria militar

eeuu

"La razón por la que el F-35 no ha entrado oficialmente en la fase de producción a pleno rendimiento es que para ello debe enfrentarse con éxito a los cazas chinos y rusos en una compleja simulación dirigida por el Gobierno", escribió el medio.La pandemia mundial ha ralentizado los planes para realizar las pruebas necesarias, precisó. "Hasta que no se realicen las simulaciones y se analicen los resultados, no se puede otorgar al programa una designación completa", explicó.El portal rechazó las declaraciones frecuentes de los medios sobre el fracaso total del proyecto F-35 Lightning II. "Cualquier crítico que se queje de que el F-35 no está en plena producción sin explicar que el problema se debe a un retraso en las pruebas del Gobierno y no a una deficiencia del programa está difundiendo información errónea", arremetió el medio, al agregar que ya se han entregado más de 600 cazas. "Así que, independientemente de la jerga burocrática, el F-35 lleva un tiempo en producción a gran escala", subrayó.The National Interest afirmó que no hay ningún problema real con el rendimiento del programa. "Cada una de las tres variantes de caza construidas para las Fuerzas Aéreas, la Marina y el Cuerpo de Marines realiza las misiones para las que fueron diseñadas con una eficacia varias veces superior a la de los aviones a los que sustituirán", enfatizó.Según el medio, "el único problema real al que se enfrenta el F-35 de un solo motor es que cuesta tanto operar por hora como los cazas bimotores de superioridad aérea F-15, que son un remanente de la Guerra Fría".Anteriormente, los altos comandos militares de EEUU habían admitido fallas en el programa del caza F-35. Por su parte, Richard Dannatt, exjefe del Estado Mayor de 2006 a 2009 del Reino Unido, señaló que la compra de los cazas F-35B desangra el presupuesto militar británico.

eeuu

