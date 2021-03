https://mundo.sputniknews.com/20210322/carne-sintetica-aun-dificil-de-digerir-para-los-sudamericanos-1110291117.html

Carne sintética, aún difícil de digerir para los sudamericanos

MONTEVIDEO (Sputnik) — La idea del empresario estadounidense Bill Gates de promover la producción y el consumo de carne sintética para combatir el cambio... 22.03.2021, Sputnik Mundo

En Argentina, Uruguay y el sur de Brasil el consumo de carne vacuna es central en la gastronomía. Además de estar presente en casi todos los platillos diarios, los asados y las parrilladas son escenarios típicos familiares y festivos con hondas raíces culturales y tradicionales.Los números son bastante claros: el consumo por habitante de carne bovina en Uruguay es de 58,2 kilos en un año, en Argentina de 55, en Brasil de 36 y en Paraguay de 32.En este contexto, ¿podría entrar la carne sintética en el horno?Algunas autoridades y especialistas no solo advierten que esta tendría un impacto económico perjudicial en la región, la cual es la mayor productora de carne del mundo con 40% del mercado internacional (2,9 billones de toneladas), sino que además alertan riesgos para la salud de los consumidores.Pero otros políticos y empresarios descartan esos temores, e incluso creen que su promoción podría significar una oportunidad para desarrollar la industrialización en esta parte del mundo.Del laboratorio al sarténLa carne sintética es un producto que se crea en laboratorios a partir de células madre extraídas de músculos de animales junto con otros elementos como suero fetal bovino que son multiplicados.En 2013 se presentó la primera hamburguesa producida en laboratorio luego dos años de trabajo.La carne sintética aún se encuentra en una etapa incipiente debido a los altos costos de producción, y representa solo 1% del mercado mundial.Gates defiende su producción como una alternativa a la ganadería extensiva, señalando el impacto nocivo que tiene esta sobre el ambiente, en especial por la emisión de gases de efecto invernadero.Según la organización internacional Greenpeace, el 14,5% del total de esas emisiones causantes del recalentamiento planetario son provocadas por la ganadería.Pero el presidente del Instituto Nacional de la Carne de Uruguay, Fernando Mattos, en diálogo con Sputnik, defendió la producción ganadera señalando que, según nuevas estimaciones científicas, la contribución del sector a las emisiones de gases de efecto invernadero es bastante menor, de 7 u 8%.Riesgos en la saludOtros alertan posibles riesgos en la salud de los consumidores, ya que es un producto basado en la multiplicación celular acelerada.El investigador Manuel Collado, del laboratorio de Células Madre en Cáncer y Envejecimiento del Hospital Clínico de Santiago de Chile, advirtió que "se trata de ingerir tejido vacuno que parte de células vivas con capacidad tumoral y mantenidas con factores de crecimiento y agentes con capacidades no testadas para su consumo", en declaraciones a la revista española Quo.Por su parte, la mágister en Nutrición y directora del Observatorio de Seguridad Alimentaria de Uruguay, María Rosa Curuchet, advirtió, en diálogo con Sputnik, sobre los peligros de productos industriales de este tipo."En los hechos, la humanidad ha desarrollado inventos industriales en la alimentación que con los años han tenido impactos muy negativos, uno de ellos son las grasas trans, que buscaron sustituir a la manteca, de la grasa láctea animal, por margarina, que era un aceite hidrogenado. Con los años vimos que las grasas trans tienen un impacto muy nocivo sobre las personas y se está trabajando para erradicarlas", reflexionó.Consideró que es necesario trabajar en un mundo sostenible donde las dietas sean basadas en el consumo de alimentos naturales y mínimamente procesados.Sustentable y menos contaminantePor otro lado, el empresario y senador uruguayo Juan Sartori, del gobernante Partido Nacional (centroderecha), defendió a la carne sintética. Aseguró, en conversación con Sputnik, que podría significar una solución al problema de la falta de alimentos en el planeta y podría potenciar la industria regional.Asimismo, consideró que este producto no compite con la carne natural de alta calidad que produce América del Sur para mercados de mucho valor agregado."Sería un agregado para nuestro país: podría ser exportador de carne natural para ciertos mercados y también con una nueva industria para otros, sobre todo carne sintética para hamburguesas, panchos, embutidos. Si la industria termina siendo competitiva en la medida que vaya mejorando, vamos a diversificar la capacidad de exportar carne en diferentes niveles", agregó.

