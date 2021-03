https://mundo.sputniknews.com/20210322/aterriza-en-espana-wildberries-el-amazon-ruso-que-promete-productos-ineditos-1110265137.html

Aterriza en España Wildberries, el 'Amazon ruso' que promete productos inéditos

Aterriza en España Wildberries, el 'Amazon ruso' que promete productos inéditos

BILBAO (Sputnik) — En los últimos años surgieron en las calles rusas numerosos puntos de recogida de una importante empresa de venta por Internet local... 22.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-22T15:19+0000

2021-03-22T15:19+0000

2021-03-22T15:19+0000

wildberries

españa

compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110265332_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_b8ae2c16327b93328345f70b8f6624b1.jpg

"Ofrecemos a nuestros nuevos clientes españoles una amplia gama de productos únicos, en los que incluimos algunos que no eran vendidos en España con anterioridad", dijo a Sputnik Vyacheslav Iváshchenko, director de Desarrollo de Wildberries.Desde la empresa, informan que tienen preparados unos 1.900 puntos de recogida a través de socios locales en todo el país y que, en caso de que el cliente no se encuentre cerca, recurrirán a las empresas de mensajería.Marc Cortés explica en conversación con Sputnik que "el consumidor español es muy omnicanal. No tenemos un gran segmento de la población totalmente digitalizado, sino que compra a veces por Internet y a veces en puntos de venta físicos. Esto le da valor a todo aquel que tenga puntos de venta físicos", dijo.La web de Wildberries en español ofrece más de 5,5 millones de productos de todo tipo y su llegada al país ibérico forma parte de su plan de expansión en el continente europeo que les ha llevado ya a Polonia, Eslovaquia, Alemania, Francia e Italia.Al igual que otros marketplaces, la compañía rusa ofrecerá productos internacionales, pero también de vendedores locales.Esta empresa fue fundada por la rusa de origen coreano Tatyana Bakalchuck durante una baja por maternidad en 2004; cuando se dio cuenta de que ella, al igual que el muchas madres jóvenes, no tenía tiempo para ir de compras.A diario reciben más de un millón y medio de pedidos y en 2020 aumentaron su facturación un 74%, hasta alcanzar los 6.600 millones de euros.Ahora llega a España, dispuesto a unirse a la batalla comercial de los marketplaces, donde ya operan Amazon y la china Alibaba.

/20201026/pandemia-da-impulso-comercio-electronico-ruso-1093246737.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

wildberries, compañías