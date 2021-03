https://mundo.sputniknews.com/20210322/arrestan-por-45-dias-al-exjefe-de-la-armada-argentina-por-la-tragedia-del-ara-san-juan-1110269717.html

Arrestan por 45 días al exjefe de la Armada argentina por la tragedia del ARA San Juan

Según el veredicto del Consejo de Guerra, el entonces jefe de la Armada argentino, Marcelo Srur, es sentenciado con 45 días de arresto. Además, el Consejo... 22.03.2021, Sputnik Mundo

Este 22 de marzo, el Consejo General de Guerra hizo públicos los resultados de su investigación de cuatro meses por el hundimiento del ARA San Juan. "El Consejo General de Guerra que investigó durante cuatro meses la responsabilidad de ocho altos oficiales de la Armada difundió este mediodía su resolución: El exjefe de la Armada, Marcelo Srur, fue sancionado con 45 días de arresto riguroso. El capitán de navío Claudio Javier Villamide fue destituido", dijeron los familiares de las víctimas en su cuenta de Twitter.Según la resolución, a Marcelo Srur le sancionan con 45 días de arresto riguroso porque había informado de forma incompleta al Ministerio de Defensa del país sobre los acontecimientos en el submarino, "impidiendo de esta forma también proporcionar información a los familiares de los tripulantes, con el agravante de no comparecer ante la opinión pública, demostrando falta de compromiso y diligencia, con el consecuente menoscabo institucional de la imagen de la Armada Argentina".A su vez, Villamide fue destituido debido a su accionar negligente "al evidenciar falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo, al no haber ordenado ni recomendado expresamente al Comandante del ARA SAN JUAN la conveniencia de permanecer en superficie por un período limitado, manteniendo una comunicación a intervalos hasta definir un modo de acción que permitiese una navegación segura de regreso a puerto".Además, a Villamide le acusan de no adaptar medidas para convocar de manera urgente su Estado Mayor para "analizar exhaustivamente la situación y profundizar en la búsqueda de la mejor solución".El San Juan, que desapareció en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017 cuando se dirigía a su base naval en la ciudad balnearia de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires (este), fue hallado exactamente un año después por la empresa estadounidense Ocean Infinity a 907 metros de profundidad.En su último contacto con tierra, el San Juan dio a conocer a las 8:52 hora local (11:52 GMT) que había ingresado agua de mar por el sistema de ventilación, lo que había provocado un principio de incendio. Dos horas después, a las 10:51 hora local (13:51 GMT), se registró una explosión a 48,28 kilómetros de la última posición del buque, en coincidencia con el recorrido que cursaba hacia la ciudad bonaerense de Mar del Plata, donde estaba su atracadero habitual.El San Juan era uno de los tres submarinos que poseía la Armada argentina.

