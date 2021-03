https://mundo.sputniknews.com/20210321/mas-de-15000-ninos-migrantes-no-acompanados-se-encuentran-en-entes-de-eeuu-1110229645.html

Más de 15.000 niños migrantes no acompañados se encuentran en entes de EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — El número de los niños migrantes no acompañados en entidades del Servicio de Protección Fronteriza y del Departamento de Salud y Servicios... 21.03.2021, Sputnik Mundo

niños migrantes

eeuu

Según la cadena, más de 5.000 menores se encuentran en centros del servicio fronterizo, no aptos para permanencia duradera, en la frontera con México. Según la ley, los niños deben ser trasladados a las dependencias del Departamento de Salud en el transcurso de tres días, no obstante, ante la falta de recursos, los niños permanecen en manos del Servicio de Protección Fronteriza más allá de ese límite temporal.Otros 10.500 niños migrantes están de momento en centros especiales del Departamento de Salud, a la espera de poder reunirse con sus progenitores o tutores, dijo a CBS el portavoz del ente, Mark Weber.Tras instalarse en el Despacho Oval, el presidente Joe Biden (2021-) anuló varias medidas sobre migrantes impuestas por su predecesor, Donald Trump (2017-2021), en particular prohibió expulsión de los niños migrantes no acompañados.El número de entradas de ese tipo se triplicó en las últimas dos semanas, si bien no representan la mayoría de todos los indocumentados.Según los datos del Servicio Fronterizo, citados por CNN, el número de migrantes en situación irregular en la frontera sur de EEUU en febrero pasado alcanzó el máximo de los últimos cinco años, con entre 4.000 y 5.000 personas llegando a diario, incluyendo a medio millar de niños.

