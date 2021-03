https://mundo.sputniknews.com/20210321/el-primer-ministro-de-armenia-reconoce-que-el-pais-compro-a-rusia-cazas-sin-misiles-1110235815.html

El primer ministro de Armenia reconoce que el país compró a Rusia cazas sin misiles

El primer ministro de Armenia reconoce que el país compró a Rusia cazas sin misiles

Armenia compró a Rusia cazas multipropósito Su-30SM sin misiles, declaró el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, al reunirse con los habitantes de la... 21.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-21T14:10+0000

2021-03-21T14:10+0000

2021-03-21T14:10+0000

aviones de caza

defensa

conflicto en nagorno karabaj

nikol pashinián

misiles

industria militar

su-30

armenia

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/15/1110235997_0:72:1200:748_1920x0_80_0_0_fb0b8cab1be3ed1f31e866cc2960a52a.jpg

Pashinián responsabiliza al Gobierno anterior por no haberlo hecho a tiempo. "¿Podrían comprar los aviones para que podamos comprar los misiles a tiempo?¿Por qué un estado de 26 años no tuvo su propia aviación de combate?", interrogó el primer ministro.El exjefe del Servicio de Control Militar del Ministerio de Defensa de Armenia Movses Akopián anunció que los Su-30SM adquiridos a Rusia no disponen de misiles. Afirmó que Rusia no vende a otros países los misiles aire-aire con un alcance de 130 kilómetros. Las autoridades armenias no confirmaron esta información.A finales de septiembre del 2020 comenzaron las hostilidades en Nagorno Karabaj. Bakú y Ereván se acusaron mutuamente de la escalada de un conflicto que llevan arrastrando desde finales de la década de 1980.Los combates continuaron durante un mes y medio. Tres intentos para firmar el armisticio no tuvieron éxito, pero la noche del 10 de noviembre Azerbaiyán y Armenia firmaron un acuerdo sobre el cese de las hostilidades con la mediación de Rusia. Ereván le devolvió a Bakú los distritos de Kalbajar, Lachín y Agdam, y a lo largo de la línea de contacto y del corredor de Lachín que une Karabaj con Armenia fueron desplegadas las fuerzas de mantenimiento de la paz rusas.Bakú vio en el acuerdo la capitulación de Ereván. Pashinián declaró que le costó mucho tomar la decisión de firmar el armisticio, pero que, al mismo tiempo, este permitió conservar lo que les quedaba de Karabaj. Sin embargo, la oposición critica que cediese y exige su dimisión.La tensión política en Armenia se agravó después de que Pashinián afirmara a finales de febrero que los misiles rusos Iskander exportados a Armenia no detonaron del todo y que lo hizo solo el 10%. Rusia y Azerbaiyán desmintieron el uso de ese tipo de armas en el conflicto, y poco después el primer ministro se retractó de sus palabras y afirmó que había sido mal informado.El lapsus de Pashinián desembocó en una crisis política luego de que cesara al número dos del Estado Mayor General, Tigrán Jachatrián, quien se había reído de sus palabras. La cúpula militar exigió la dimisión de Pashinián, el cual, a su vez, denunció un intento de golpe militar e insistió dos veces en la renuncia del jefe del Estado Mayor.Mientras tanto, la oposición construyó barricadas en el centro de Ereván y siguió oponiéndose a Pashinián, quien al final anunció la celebración de las elecciones anticipadas al Parlamento de Armenia para el 20 de junio.

/20210304/expresidente-armenio-pide-mas-implicacion-a-los-militares-para-sacar-al-pais-de-la-crisis-1109512197.html

/20210301/el-presidente-de-armenia-apela-a-la-concordia-en-medio-de-la-crisis-politica-1109350935.html

armenia

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

aviones de caza, conflicto en nagorno karabaj, nikol pashinián, misiles, industria militar, su-30, armenia, rusia