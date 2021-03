https://mundo.sputniknews.com/20210321/bmw-lanzo-las-fotos-de-su-nuevo-ix-pero-algo-salio-mal-en-ellas-aparece-un-mercedes-1110233801.html

BMW lanzó las fotos de su nuevo iX, pero algo salió mal: en ellas aparece un Mercedes

BMW lanzó las fotos de su nuevo iX, pero algo salió mal: en ellas aparece un Mercedes

Los periodistas se dieron cuenta de que aparecía un Mercedes-Benz en las fotos oficiales del nuevo BMW iX. La edición sueca de Auto Motor und Sport se percató... 21.03.2021

Las fotografías se tomaron en la central hidroeléctrica que suministrará la energía limpia y renovable necesaria para producir los modelos eléctricos bávaros i4 e iX. Debido a la escasa calidad de la imagen, es difícil determinar el modelo de automóvil, aunque lo más probable es que se trate del Clase C de la generación W205.Probablemente, en BMW no se dieron cuenta del brillo de la estrella de tres puntas en el reflejo del parachoques o simplemente no le dieron ninguna importancia y decidieron no editar la imagen. El crossover eléctrico iX saldrá a la venta en Europa a finales del 2021. En Alemania, el precio de la versión xDrive40 del automóvil eléctrico partirá de los 92.300 dólares y, el de la versión xDrive50, de los 117.095 dólares.La versión básica del automóvil será capaz de generar más de 300 caballos de potencia y de llegar a 100 km/h en unos seis segundos. Estará equipado con una batería de más de 70 kW de capacidad, lo que le permitirá recorrer más de 400 kilómetros con una sola carga. La modificación xDrive50 tendrá más de 500 caballos de fuerza y acelerará en unos cinco segundos hasta los 100 km/h. Podrá recorrer 600 kilómetros gracias a su batería de más de 100 kW.

