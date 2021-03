https://mundo.sputniknews.com/20210320/video-aterrador-un-tranvia-circula-sin-control-por-una-ciudad-rusa-1110220816.html

Vídeo aterrador: un tranvía circula sin control por una ciudad rusa

Un aterrador incidente con un tranvía ocurrió en la ciudad rusa de Barnaúl, y solo de milagro no terminó en tragedia. El conductor se quedó fuera de la cabina... 20.03.2021, Sputnik Mundo

La escena fue filmada por los automovilistas que circulaban paralelamente. En las imágenes se puede observar cómo una controladora corre detrás del tranvía e intenta detenerlo, no sin tropezar en repetidas ocasiones.En la grabación aparece el propio conductor del vehículo prácticamente bajo las ruedas. Al final logra levantarse y volver a subir a la cabina. "Me detuve para ayudarle, pero me hizo señas desde la cabina de que estaba bien y seguimos adelante", comenta el autor del vídeo.Se desconocen las circunstancias que llevaron a que el tranvía circulase solo, pero los residentes de la ciudad señalaron en los comentarios que es un milagro que no haya habido víctimas. "Fue aterrador verlo todo", dijeron.

