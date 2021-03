https://mundo.sputniknews.com/20210320/la-razon-por-la-que-joker-no-pronuncia-su-famosa-frase-en-el-snyder-cut-1110221669.html

La razón por la que Joker no pronuncia su famosa frase en el 'Snyder Cut'

En una conversación con la vloguera Wonder Meg, el director reveló que también existe "una versión benéfica de la película en blanco y negro". El director calificó de "muy guay" esta línea —que fue una improvisación de Jared Leto—, pero admitió que "también le gustó mucho el Joker roto, engañado y vulnerable al que vemos en la película". Snyder contó que al principio, se suponía que el villano iba a pronunciar otra frase: "Quién crees que lloró más fuerte, ¿el niño o la niña?". De esta manera, el director quería hacer que el personaje encarnado por Leto pareciera más "grosero". "Pero, de repente, hizo lo que hizo en la película y fue muy guay... Y, a propósito, él mismo no sabía que iba a hacerlo. Me dijo: Estuvo genial", señaló el director. Paradójicamente, el siniestro payaso nunca pronunció la famosa frase que se hizo viral tras el lanzamiento de la película de Christopher Nolan El caballero oscuro, e inspiró cientos de memes. En 2017, Zack Snyder tuvo que abandonar el rodaje de La Liga de la Justicia debido al suicidio de su hija Autumn. Entonces, el director Joss Whedon (Los vengadores) se encargó del rodaje de varias escenas y del montaje final de la cinta. No obstante, su obra no tuvo éxito entre críticos ni fans. En febrero, se anunció el lanzamiento de la versión del director de la película, creada por el propio Snyder. La cinta, de cuatro horas, ya está disponible en los servicios de streaming HBO Max, Apple TV, Amazon Prime Video y otras plataformas digitales.

