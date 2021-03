Japón prevé limitar a 90.000 personas la presencia extranjera en los Juegos de Tokio

https://mundo.sputniknews.com/20210320/japon-preve-limitar-a-90000-personas-la-presencia-extranjera-en-los-juegos-de-tokio-1110216587.html

Según fuentes citadas por el rotativo, está previsto que en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos participen unos 15.000 deportistas extranjeros. Las restantes 75.000 personas serían entrenadores, árbitros, corresponsales de medios internacionales, representantes de empresas patrocinadores.El tema de la presencia extranjera en la gran cita deportiva centra los debates de las últimas semanas en Japón. Según el Ejecutivo nipón, el actual sistema de seguimiento del estado de salud de visitantes extranjeros podría colapsar si no se restringe la entrada al país. Mientras tanto, la cifra de 90.000 personas se ajustaría a las capacidades del sistema incluso en el caso de que no se les exigiera guardar dos semanas de cuarentena.Por su parte, la agencia Kyodo informó citando fuentes que el Gobierno y el comité organizador decidieron prescindir de voluntarios extranjeros durante el evento.La semana pasada, la agencia Kyodo comunicó que el Gobierno japonés optó por celebrar los Juegos de Tokio sin aficionados extranjeros; no obstante, desde el Comité Olímpico Internacional aseguraron posteriormente que la decisión sobre el público extranjero aún no estaba tomada.Los JJOO de Tokio pospuestos por un año debido al coronavirus, se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.

