Ecuatorianos batallan para inscribirse a la vacunación contra el COVID-19

El Gobierno de Ecuador abrió el lunes el proceso de inscripción para mayores de 65 años en una plataforma diseñada para tal efecto, pero el mismo día colapsó.Según el Gobierno, desde el martes la plataforma funciona con normalidad.Sin embargo, usuarios de redes sociales se siguen quejando de que no logran inscribir a sus seres queridos.Recalde añadió que para su familia será un alivio que sus familiares mayores se vacunen, pues los contagios siguen creciendo en la capital de Ecuador, donde los hospitales públicos están colapsados.Gabriel Pinto comentó que su hermano logró inscribir a su padre, de 70 años, a la medianoche del miércoles, "luego de batallar todo el día con la web".Sin embargo, el padre de Pinto no quiere vacunarse, dice que no le da seguridad la vacuna.Pinto dice que inscribió a su padre porque es una persona muy vulnerable y cree que la vacuna puede protegerlo en algo, por lo que espera convencerlo de que se inmunice.Los mayores de 65 años son parte del grupo que se inmunizará en la fase 1 de vacunación, que arrancó el pasado 1° de marzo y se extenderá hasta el 20 de mayo.En esta fase está previsto que dos millones de ciudadanos reciban la inmunización.En la fase 1 también están incluidos el personal sanitario que no fue inoculado en la fase cero: médicos, enfermeras, auxiliares, tecnólogos, camilleros, funcionarios de limpieza, médicos que cursan posgrados y trabajan en hospitales, estudiantes de último año que realizan sus prácticas; miembros de la fuerza pública, bomberos, docentes, grupos vulnerables, personal que trabaja en la recolección de desechos, socorristas de la Cruz Roja, entre otros.De acuerdo con las estadísticas oficiales, hasta el 15 de marzo el número de vacunados superó las 121.000 personas.Según los últimos datos oficiales, hasta el viernes Ecuador acumuló 309.643 contagiados, 11.600 fallecidos directos por el COVID-19 y 4.812 fallecidos probables a causa de la pandemia.

