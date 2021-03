https://mundo.sputniknews.com/20210320/dos-de-cada-tres-griegos-a-favor-de-comprar-vacunas-a-rusia-y-china-1110216057.html

Dos de cada tres griegos, a favor de comprar vacunas a Rusia y China

ATENAS (Sputnik) — Dos de cada tres griegos están a favor de que su país compre la vacuna rusa Sputnik V y fármacos anti-COVID chinos, se desprende de un... 20.03.2021, Sputnik Mundo

Concretamente, el 67% de los encuestados contestó afirmativamente a la pregunta de si creían conveniente que Grecia cerrara acuerdos bilaterales con Rusia y China para comprarles vacunas.Solo un 14% fue de la opinión contraria, mientras un 19% no supo responder o no contestó a la pregunta planteada.Un 51% de los griegos expresó satisfacción con el plan de vacunación del Gobierno nacional, frente a un 38% que mostró su descontento.En cuanto a las medidas para contener la pandemia, fueron aprobadas por un 43% de los consultados y desaprobadas por un 49%.La encuesta se realizó entre el 12 y el 17 de marzo a través de entrevistas telefónicas a un millar de personas mayores de 17 años en todo el país, y tiene un margen de error no superior al 3,1%.Actualmente, Grecia está vacunando a su población con los cuatro fármacos anti-COVID –de las firmas Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson&Johnson– aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos.

