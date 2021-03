https://mundo.sputniknews.com/20210319/un-tacito-no-de-la-casa-blanca-a-la-invitacion-de-putin-1110192789.html

Un tácito "no" de la Casa Blanca a la invitación de Putin



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que "no hay nada que informar" sobre una posible conversación entre el presidente Vladímir Putin, y su... 19.03.2021, Sputnik Mundo



"La vez pasada nuestra conversación telefónica se realizó por iniciativa del presidente Baiden. Quiero proponerle al presidente Biden dar continuación a nuestras discusiones, pero a condición de que lo hagamos en directo, es decir en línea, sin demoras, mediante una discusión abierta en directo", dijo el mandatario ruso en su invitación."Podríamos conversar sobre las relaciones bilaterales, la estabilidad estratégica, la resolución de conflictos regionales y otros problemas que hoy día afronta la humanidad, como la lucha contra la pandemia", subrayó Putin. "Tenemos algo de que hablar, algo que compartir, pero repito, siempre que sea una conversación abierta y honesta y en directo", resaltó el mandatario ruso al proponer el viernes, 19 de marzo, o el lunes 22, como fechas para el diálogo televisado con su par estadounidense, ya que este fin de semana descansaría en Siberia.La ya citada portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, al explicar la imposibilidad de aceptar la invitación de Putin, dijo que su presidente "estaría en Georgia este 19 de marzo y bastante ocupado". Agregó que el mandatario estadounidense "ya tuvo una conversación con el presidente Putin, incluso cuando hay más líderes mundiales con los que aún no se ha comprometido".Mientras, en los medios de varios países no faltan comentarios acerca de la situación que se creó tras la anunciada en público inciativa de Vladímir Putin y la tácita reacción a la misma de parte de Joe Biden.Así, Donald Trump Jr., el primogénito del 45º presidente de EEUU, se rio de Joe Biden por su incapacidad de enfrentarse a Vladímir Putin en un debate televisado en directo.“Las últimas declaraciones de Biden demuestran que los cambios en la presidencia de EEUU no modifican la situación de tensión entre los dos bloques fundamentales en la actualidad, la OTAN y ahora un bloque emergente asiático formado fundamentalmente por Rusia y China”, afirmó por su parte el escritor español Miguel Manzanera Salavert.Estos y otros temas en El punto.

