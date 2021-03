https://mundo.sputniknews.com/20210319/si-no-estamos-en-una-tercera-guerra-mundial-es-porque-putin-es-una-persona-educada-1110188257.html

"Si no estamos en una tercera guerra mundial es porque Putin es una persona educada"

Si aún no estamos en una Tercera Guerra Mundial, es porque el presidente de Rusia, Vladímir Putin, es una persona educada. Así lo entiende el analista... 19.03.2021, Sputnik Mundo

'San' BidenJoe Biden ha desatado la primera crisis política entre Washington y Moscú. Lo hizo atrincherado en una entrevista a la carta, ya que desde que asumió el cargo se ha negado sistemáticamente a enfrentarse a la prensa en una rueda de prensa.En esta ocasión, su parapeto fue la cadena ABC News, cuyo periodista inquirió al inquilino de la Casa Blanca acerca de si creía que Putin es un asesino. Biden no sólo se contentó con responder afirmativamente, sino que además su actitud beligerante, demostrando la verdadera catadura de la diplomacia estadounidense, espetó: "Putin pagará un precio"."Imaginémonos que además de que Putin diga de que Biden es un asesino, que diga seguidamente, 'y lo va a pagar'. No lo quiero ni pensar. No lo digo exageradamente pero estaríamos muy pronto en la Tercera Guerra Mundial", reflexiona el analista internacional Carlos Martínez.El relato continúaBiden disparó contra Putin como si nunca hubiera matado una mosca, y como si prácticamente su recorrido en política hubiera sido una avanzada angelical. Por supuesto que nadie olvida que ha sido el vicepresidente del mandatario más belicista de la historia de EEUU: Barack Obama, cuyo guerrerismo fue oportunamente blanqueado con un Premio Nobel de la Paz, toda una broma macabra en el 'mejor' de los casos, y en el peor, toda una falta de respeto y una burla a los derechos humanos de parte de quienes entregan el galardón. O tal vez no fue más que un guiño a quien lo instituyó: el inventor de la dinamita, Alfred Nobel.Martínez insiste en que "nos han vendido a Biden como un demócrata, como una persona moderada, y es todo lo contrario. Realmente hay muy pocas cosas que le separen de Trump. Y una de las cosas en las que puede ser peor que Trump es esta mentalidad de superioridad de EEUU frente al resto del mundo, y especialmente frente a Rusia".Respecto al mensaje que emite Occidente, Martínez incide en que "continúan con un relato en el cual el ruso es malo, mata, asesina. Pero todos aquellos inocentes que han muerto bajo los bombardeos norteamericanos, directamente bajo las balas, como el reciente aniversario de la matanza que cometió EEUU en Vietnam, como los propios ciudadanos afroamericanos que son asesinados por su propia Policía, estos 'no son asesinatos'" ironiza el analista, y añade "no son imputables al Gobierno, pero todo lo que ocurre en el mundo es culpa de las personas que ‘no tenemos la suerte’ de vivir en EEUU", satiriza Martínez."A Biden, al fin de su mandato lo veremos como el que ha bombardeado Siria. Seguirá bombardeando, seguirá asesinando civiles, y sin embargo el relato de los grandes medios, alentados por las declaraciones irresponsables de Biden, será que el malo y el asesino es Putin. Pero además dicho de una manera así: '¿Asesino?', 'Sí', '¿Por qué, a quién ha asesinado?' No hay respuesta frente a eso", avisa el analista."La mentira se dice, se repite, y al final lo que pasa es que el público occidental no se cuestiona eso, se lo traga porque lo ha dicho Biden, porque le han dicho sus medios que es un buen presidente, pero sin ningún sustento de la realidad", concluye Carlos Martínez.

