Segundo boletín del ente electoral hondureño confirma las tendencias ganadoras

MANAGUA (Sputnik) — El segundo boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras sobre los comicios primarios del 14 de marzo reafirmó las tendencias... 19.03.2021, Sputnik Mundo

"Presentamos el segundo boletín de resultados de nivel presidencial de las Elecciones Primarias 2021. Seguiremos avanzando para mantener a la población informada", apunto el CNE en la red social Twitter al presentar el resultado del conteo de votos hasta la noche del jueves 18 de marzo. Tras el segundo corte informativo Nasry Asfura (Partido Nacional) suma 221.479 votos, Xiomara Castro (Libertad y Refundación, Libre) 87.594, y Yani Rosenthal (Partido Liberal) 98.053, de manera que se mantienen como virtuales ganadores de las internas de sus respectivas agrupaciones políticas. El total de votos escrutados del Partido Nacional (de Gobierno) alcanza la cifra de 367.649, la del Liberal 182.665 y la de Libre 123.018. Durante la jornada del jueves 18 de marzo el presidente del Congreso Nacional (Parlamento unicameral) y precandidato por el oficialismo, Mauricio Oliva, reconoció el triunfo de su contendiente el alcalde capitalino Nasry Asfura, al considerar que la tendencia (74-26 de cada 100 votos) ya resulta irreversible.Otra noticia relevante en el contexto electoral la protagonizó el ex mandatario de Honduras Manuel Zelaya (2006-2009), que afirmó que la candidatura presidencial por el Partido Libre de Xiomara Castro, su esposa, es innegociable. "Hablé con [el diputado de Libre] Juan Barahona y me explica, 'están manipulando mis declaraciones'. La alta votación de Xiomara Castro por la candidatura a la presidencia de Honduras y el proyecto de refundación social y democrática, no son negociables", advirtió "Mel" Zelaya a través de Twitter.Barahona, subcoordinador nacional de Libre habría dicho horas antes que Castro de Zelaya estaría dispuesta a hacer alianzas con el candidato del Partido Liberal, Yani Rosenthal.

Noticias

