https://mundo.sputniknews.com/20210319/rio-de-janeiro-cierra-sus-playas-y-preve-mas-restricciones-por-el-covid-19-1110189919.html

Río de Janeiro cierra sus playas y prevé más restricciones por el COVID-19

Río de Janeiro cierra sus playas y prevé más restricciones por el COVID-19

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La ciudad de Río de Janeiro mantendrá cerradas sus playas en los próximos días para evitar la propagación del coronavirus, según... 19.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-19T16:33+0000

2021-03-19T16:33+0000

2021-03-19T16:34+0000

américa latina

covid-19

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1110189879_0:0:3247:1827_1920x0_80_0_0_3e46e7f0eb3aadcb04ef0448c5644847.jpg

Según el texto, queda prohibido tanto bañarse en el mar como permanecer en la arena, y tampoco podrán trabajar los vendedores ambulantes.En rueda de prensa, el alcalde de Río, Eduardo Paes, admitió que la playa, por ser un ambiente al aire libre, no es un lugar especialmente peligroso, pero añadió que la idea es lanzar un mensaje de que "no se puede hacer vida normal".El 22 de marzo el alcalde se reunirá con el comité científico que le asesora sobre las medidas para frenar el avance del nuevo coronavirus, y es probable que se endurezcan las restricciones.Entre las nuevas medidas que se barajan está adelantar varios días festivos para paralizar la actividad económica, pero el alcalde quiere consensuarlo con otras ciudades del área metropolitana para que sea más efectivo.En estos momentos, en Río de Janeiro, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales están al 91% de su capacidad, y si no baja el número de internados con COVID-19 en los próximos días el sistema hospitalario podría colapsar.

/20210309/brasil-tiene-25-de-sus-27-capitales-con-las-uci-de-los-hospitales-al-borde-del-colapso-1109710170.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

covid-19, brasil