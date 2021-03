https://mundo.sputniknews.com/20210319/razones-del-exabrupto-de-biden-contra-putin-un-mensaje-para-consumo-interno-1110171304.html

Razones del exabrupto de Biden contra Putin: ¿un mensaje para "consumo interno"?

El presidente ruso Vladímir Putin ofreció dialogar a su par de EEUU, Joe Biden, luego de que éste lo calificara de "asesino".

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se mostró dispuesto a conversar con su par de EEUU, el demócrata Joe Biden, quien lo calificó de "asesino" en una entrevista con la cadena ABC News."Muchos líderes que suelen ser asimilados al centro o a la centroizquierda tienen que demostrar que son más duros que los líderes que acaban de desplazar", consideró el historiador Jorge Wozniak, quien comparó a Biden con su antecesor, el republicano Donald Trump.Por ello, aseguró que Biden "hace lo que se considera que no haría para evitar críticas de los sectores más duros de los republicanos".Asimismo, el especialista en Historia de Rusia descartó nuevas sanciones por parte de Washington porque "no pueden producir más efectos que las que aplicaron a Moscú entre 2014 y 2015".También recordó que "para cualquier administración de EEUU, los rivales son Rusia y también China". "Hay una alianza estratégica entre ambos países que se va seguir profundizando"."Cualquier tipo de presión de EEUU tiene más posibilidad de ser resistida si se une la segunda potencia militar con la segunda potencia económica del planeta", subrayó Wozniak en alusión a Rusia y China, respectivamente.En tanto, el profesor de la Universidad de Buenos Aires evaluó los acuerdos de producción de la vacuna Sputnik V en Alemania, Francia, España e Italia. El "recelo" inicial hacia la fórmula rusa se debía más a "una cuestión comercial que sanitaria", pues la UE y sus multinacionales farmacéuticas "intentaban preservar su mercado para una vacuna de producción local"."Cuando la URSS desapareció, Rusia se hizo una potencia de peso por sí misma y aparece como un rival a temer", apuntó Wozniak en relación al vínculo con la UE.Países Bajos: Rutte va por un nuevo mandato, pero crece la extrema derechaEl conservador Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) del primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, logró imponerse en los comicios legislativos, haciéndose con 35 bancas de las 150 que posee el Parlamento."Rutte ha logrado algo que muy pocas veces se logró: fue electo por cuarta vez y aumentó su popularidad", destacó el militante de izquierda y editor Mariano Slutzky.En ese sentido, aseguró que "además de su capacidad para desligarse de los problemas de la mala gestión de la pandemia, se presentó como el padre la nación en medio de la crisis sanitaria y muchas personas le dieron el voto de confianza".Y remarcó que el VVD, si bien "ha sido tradicionalmente de derecha y oligárquico", se movió en los últimos años "hacia el centro y ahora mismo tomó algunos puntos de la izquierda".Pese a que, por su parte, el ultraderechista Partido para la Libertad perdió el liderazgo de la oposición, formaciones menores del mismo espectro ideológico mejoraron su performance. "El 18% de los escaños está en manos de la extrema derecha; en Europa, ese porcentaje solo lo superan Italia y Hungría", remarcó.Slutzky, activista de GroenLinks –la izquierda verde, que perdió la mitad de las bancas –, se refirió al segundo lugar obtenido por Demócratas 66 (D66), el partido liberal liderado por Sigrid Kaag, que logró 24 escaños."De seguro VVD y D66 seguirán juntos en coalición. D66 ha encontrado una nueva líder que hace un muy buen trabajo, sobre todo en la lucha contra el racismo institucional, la igualdad de género. Es un partido progresista, aunque no en lo económico", explicó. También abogó por la unidad de toda la izquierda para superar su debacle.En el programa se informó además acerca del rechazo de la Cámara de Diputados de Paraguay al juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez y del anuncio de elecciones anticipadas en Armenia para el próximo 20 de junio.Asimismo se informó sobre el fallecimiento del presidente tanzano John Magufuli y el apoyo de los monjes budistas y las guerrillas étnicas a los manifestantes en Birmania contra la dictadura militar.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina

