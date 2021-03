https://mundo.sputniknews.com/20210319/que-es-la-alerta-sofia-y-por-que-fue-clave-en-la-aparicion-de-una-nina-secuestrada-en-argentina-1110193406.html

Qué es la Alerta Sofía y por qué fue clave en la aparición de una niña secuestrada en Argentina

Qué es la Alerta Sofía y por qué fue clave en la aparición de una niña secuestrada en Argentina

El lunes 15 de marzo fue secuestrada Maia, una niña de 7 años en situación de calle en Buenos Aires. Después de tres días de intensa búsqueda, Argentina la... 19.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-19T17:11+0000

2021-03-19T17:11+0000

2021-03-19T17:11+0000

américa latina

niñas

alerta

trata de personas

desaparición

argentina

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1110133963_0:0:1685:949_1920x0_80_0_0_08f3573a2ee1ef85f2149659b40c92be.jpg

Maia fue secuestrada por Carlos Alberto Savanz, un hombre de 35 años que le dijo que podía conseguirle una bicicleta más grande. Ella y su madre, que se encuentran en situación de calle en la zona de la colectora de la Autopista Dellepiane y Escalada, en el barrio de Villa Lugano, habían entablado una amistad con "Carlitos" desde hacía unas tres semanas; además lo conocían porque solía recoger cartones en la zona. Cuando el hombre invitó a Maia a buscar la bici, su madre no sospechó, y le permitió acompañarlo. Pero al ver que pasaban las horas y no regresaban, denunció la situación ante la Policía.Aunque Nación no tiene jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires, toma intervención en el caso porque existía la posibilidad de que fuera un delito relacionado con la trata de personas. Por esa razón, se conformó una mesa operativa en el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54, a cargo de Laura Belloqui, activó el protocolo de alerta Sofía y la Justicia ordenó la captura y detención de Carlos Alberto Savanz. La niña apareció el jueves 18, gracias al protocolo.¿Qué es la Alerta Sofía?La Alerta Sofía es un programa de alerta de emergencia ante "casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro", se lee en la página web del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Argentina.El sistema de alerta difunde de manera inmediata la imagen e información del niño, niña o adolescente desaparecido a través de dispositivos móviles, medios de comunicación masiva como la televisión, el correo electrónico y las redes sociales como Facebook. Así fue como una vecina en la zona del Parque Ameghino, cerca de la Universidad de Luján, se enteró de que Maia estaba desaparecida y, al verla en la calle de su casa con su secuestrador, alertó a las autoridades a través de un llamado al 911.Además, la ministra pidió "tomar conciencia" respecto de la situación de marginalidad en la que viven muchos niños y niñas en la Argentina, para ir a una mayor "equidad". "El Estado también en sus diferentes jurisdicciones no alcanza a reparar, a resolver los problemas, esta situación debería servir para que los esfuerzos de esta jurisdicciones, porque él vivía en Luján, la mamá de Maia en Cildañez, para que el Estado se ponga a trabajar y pueda ir reparando estas situaciones que son de una tragedia cotidiana", reflexionó Frederic.¿Por qué se llama Alerta Sofía?El nombre del programa se debe al caso de Sofía Herrera, que desapareció el 28 de septiembre de 2008 con 3 años en un camping en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.A más de 12 años de su desaparición, su búsqueda continúa vigente. "Creemos sinceramente que, de haber contado en su momento con una herramienta como la Alerta que se crea a través de este Protocolo, la historia podría haber sido distinta y años de sufrimiento, quizá, se podrían haber evitado", se detalla en la página web de la cartera de Seguridad.En 2016, Argentina creó además el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, para generar políticas públicas activas a fin de contar con procesos más eficientes de búsqueda de personas perdidas.

/20210312/basta-ya-de-acosar-abusar-y-utilizar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas-1109899790.html

/20201012/por-que-miles-de-mujeres-estan-desapareciendo-en-peru-y-la-odisea-de-buscarlas-1093099362.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

niñas, alerta, trata de personas, desaparición, argentina, sociedad