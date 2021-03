https://mundo.sputniknews.com/20210319/prorrogan-arresto-domiciliario-a-hermano-de-navalni-y-una-activista-de-su-equipo-1110196695.html

Prorrogan el arresto domiciliario a hermano de Navalni y una activista de su equipo

Prorrogan el arresto domiciliario a hermano de Navalni y una activista de su equipo

MOSCÚ (Sputnik) — El tribunal del distrito de Basmani de Moscú prolongó hasta el 23 de junio el arresto domiciliario del hermano de Alexéi Navalni, Oleg, y de...

De esta manera, los partidarios de Navalni no podrán abandonar sus viviendas y usar internet durante otros tres meses.Sóbol, jurista de la Fundación para la Lucha contra la Corrupción (FBK, por sus siglas rusas, la ONG creada por Navalni y catalogada como agente extranjero por el Ministerio de Justicia ruso) fue acusada de alentar infracciones sanitarias con sus llamados a participar en manifestaciones no autorizadas, y puesta en arresto domiciliario a principios de febrero.Sóbol tiene previsto tomar parte en las elecciones a la asamblea municipal de Moscú, programadas para septiembre.Bajo el mismo cargo se dictó previamente arresto domiciliario contra el hermano de Navalni; la portavoz del bloguero opositor, Kira Yarmysh; y varios activistas más, entre ellos la integrante del grupo Pussy Riot María Aliójina.Los pasados 23 y 31 de enero en un centenar de ciudades rusas, incluida Moscú, se celebraron manifestaciones no autorizadas, convocadas por los seguidores del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni.Las protestas exigían la liberación del político, detenido a mediados de enero a su regreso de Alemania, y exigían acabar con la supuesta corrupción de las autoridades rusas, denunciada por el bloguero opositor.

