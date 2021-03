https://mundo.sputniknews.com/20210319/presidente-boliviano-dice-que-proceso-a-anez-es-justicia-no-venganza-1110209654.html

Presidente boliviano dice que proceso a Áñez es justicia, no venganza

LA PAZ (Sputnik) — El presidente boliviano Luis Arce afirmó que el juicio contra su antecesora, la exgobernante transitoria Jeanine Áñez (2019-2020), está... 19.03.2021

Arce hizo referencia al caso en su discurso de inauguración de un congreso nacional de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, ante millares de delegadas de todo el país reunidas en un coliseo en el centro de La Paz.PolémicaEl presidente, cuya asunción en noviembre pasado constituyó el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder tras el año de transición liderado por Áñez, dijo que la polémica desatada por la negativa de la oposición derechista a reconocer el golpe de 2019 buscaría restar legitimidad al actual Gobierno democrático."Los que perdieron las elecciones son los que ahora quieren disputar el poder al pueblo boliviano. Por supuesto, como ustedes decían, no lo vamos a permitir hermanas, exigimos respeto porque somos mayoría en Bolivia", afirmó.Arce sostuvo que estaba cada vez más clara la falsedad de la campaña de la oposición, en medios y redes sociales, que trataba de imponer la idea de que lo ocurrido en 2019 no fue un golpe sino un fraude electoral que devino en una "transición democrática" en favor de Áñez."La derecha juega con la psicología de las personas, no podemos caer en ese juego (...) Mintieron que había fraude en las elecciones; hoy se está revelando cada día con más contundencia el golpe de 2019", dijo.Añadió que los líderes conservadores y medios que sostienen que no hubo golpe "nunca hablan de 36 muertos en noviembre de 2019".Arce rindió homenaje a las mujeres que defendieron entonces su vestimenta tradicional y la bandera indígena wiphala como símbolos de defensa de la democracia, y pidió a las "bartolinas" que mantengan su unidad como uno de los sustentos principales del actual Gobierno.

