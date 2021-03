https://mundo.sputniknews.com/20210319/los-grandes-eventos-espanoles-luchan-por-sacar-la-cabeza-en-el-final-de-la-pandemia-1110188820.html

Los grandes eventos españoles luchan por sacar la cabeza en el final de la pandemia

Los grandes eventos españoles luchan por sacar la cabeza en el final de la pandemia

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — Que España es una potencia turística mundial es algo innegable, numerosos datos y estadísticas lo avalan. Según el último ranking de... 19.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-19T16:44+0000

2021-03-19T16:44+0000

2021-03-19T16:44+0000

mobile world congress (mwc)

españa

covid-19

turistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109112/45/1091124512_0:480:2730:2016_1920x0_80_0_0_49f93b26e8822be3e67e15d442ec0c35.jpg

El país ibérico mejoró, según la estadística estatal española, su registro de visitantes al año siguiente —83,7 millones—, el último con cifras a tener en cuenta antes de la pandemia; estos viajeros gastaron de media 1.102 euros cada uno, lo que supuso el 12,4% del PIB español de ese ejercicio, el subsector más destacado, ya que el turismo se engloba estadísticamente en el sector servicios.En este contexto, desde hace años ha venido surgiendo con fuerza el turismo de congresos y eventos: en la clasificación de 2019 de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, ICCA por sus siglas en inglés, se situó solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y Francia en número de eventos organizados.El pasado febrero, el secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, destacaba en un foro del sector su valor "no solo en términos económicos, sino como palanca de proyección de nuestra imagen y reputación en el exterior".El auge de esta actividad tiene un beneficio doble para la economía española: por una parte, el considerable gasto que hacen los profesionales que acuden a estos eventos y por otra, la reducción de la estacionalidad, uno de los problemas contra los que luchan los responsables del turismo español, excesivamente enfocado a la llamada oferta de "sol y playa".Además, según el ranking ICCA, las ciudades de Madrid y Barcelona aparecen entre las cinco primeras del mundo en organización de este tipo de eventos; tan solo las superan París, Lisboa y Berlín, por ese orden.Vuelve el MobileEn este contexto, desde la capital catalana, se anunció el pasado febrero la vuelta de su evento por excelencia en los últimos años: el Mobile World Congress (MWC), la cita anual más importante del mundo en comunicaciones móviles.Pese al goteo de bajas anunciadas en las últimas semanas a la cita por motivo de la pandemia (Ericsson, Sony, Nokia, Facebook y Oracle), la patronal organizadora —GSMA— sigue adelante con sus preparativos, matizando que "será un evento diferente al de ediciones anteriores", con menos visitantes y unas estrictas medidas de seguridad para tratar de evitar los contagios de COVID-19.Entre estas precauciones, la GSMA informa sobre "pruebas frecuentes, rastreo de contactos, entornos sin contacto, renovación del catering, control de la ocupación y compromisos personales como mantener la distancia social".La cita del Mobile fue la primera cancelación importante de los grandes eventos españoles en febrero de 2020, cuando las consecuencias de la pandemia aún no eran palpables en Europa y supuso un gran impacto.Ahora sus organizadores lo han situado a finales de junio, confiando en que para entonces las restricciones que aún afectan a España se hayan podido relajar gracias al avance de las vacunaciones.FITUR, con PCRA finales de febrero también se anunció la organización de la que sin duda es la feria por excelencia del panorama español y también puntera a nivel mundial: FITUR, la Feria Internacional de Turismo, que se celebra en el recinto ferial IFEMA, de MadridEstá prevista entre los días 19 y 23 de mayo y a sus visitantes se les exigirá un test PCR de coronavirus, a los que no lo traigan hecho se les hará en el pabellón 4 de IFEMA.Eduardo López Huertas, el director general del recinto ferial madrileño, comentó para Sputnik sus expectativas para esta edición: "estamos actualmente en el 70% de la participación total que hubo en la edición anterior de 2020, la última feria de turismo celebrada en el mundo, y volvemos en 2021 siendo pioneros con la primera experiencia de movilidad internacional a nivel mundial", afirma.Uno de los atractivos de FITUR para el visitante era probar olores y sabores de todo el mundo sin salir del recinto de IFEMA, algo que no se podrá hacer en esta ocasión por razones obvias.Un ejemplo de lo que espera a quienes se acerquen este año a FITUR lo adelantaba esta semana la Comunidad Valenciana, una de las regiones turísticas españolas por excelencia, que anunciaba la sustitución de mostradores por "pantallas muy visuales" y con códigos QR que proporcionen más información sobre los productos.Valencia, al igual que el resto de expositores, tendrá que renunciar en esta edición a las populares demostraciones gastronómicas u enológicas de FITUR, así como a los 'showcookings' y a las catas de vinos o aceites.FITUR y el Mobile son solo dos ejemplos de lo que espera en los próximos meses en el sector de los eventos y los negocios a nivel mundial, un sector en el que España venía luchando desde hace años por abrirse paso y para el que se tratan de tomar todas las medidas con tal de no quedarse atrás.

/20210303/no-al-turismo-nacional-si-al-europeo-la-contradiccion-de-espana-1109457757.html

/20210309/ni-con-plan-de-salud-y-seguridad-ericsson-deserta-del--mobile-world-congress-de-barcelona-1109683644.html

/20210318/la-agencia-catalana-de-turismo-espera-la-llegada-de-turistas-rusos-en-agosto-o-septiembre-1110137131.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Jon Cordero

Jon Cordero

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Jon Cordero

mobile world congress (mwc), covid-19, turistas