https://mundo.sputniknews.com/20210319/lopez-obrador-agradece-a-biden-el-envio-de-vacunas-de-astrazeneca-de-eeuu-a-mexico-1110186381.html

López Obrador agradece a Biden el envío de vacunas de AstraZeneca de EEUU a México

López Obrador agradece a Biden el envío de vacunas de AstraZeneca de EEUU a México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a su homólogo de EEUU, Joe Biden, por el acuerdo bilateral... 19.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-19T15:16+0000

2021-03-19T15:16+0000

2021-03-19T15:31+0000

vacuna contra coronavirus

covid-19

andrés manuel lópez obrador

eeuu

américa latina

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/1094089228_0:123:3077:1853_1920x0_80_0_0_1971000c90631033c45fd5ca99f40788.jpg

"El Gobierno de EEUU ha decidido ayudarnos y enviar dos millones setecientas mil vacunas de AstraZeneca, agradezco en especial al presidente Biden porque este tema se lo traté desde hace cerca de dos meses, cuando tuvimos una conversación telefónica desde Monterrey [norte] y le pedí que nos ayudaran con dosis de vacunas", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa, en el puerto petrolero de Coatzacoalcos, Veracruz (sureste), en costas del Golfo de México.Biden respondió en aquella ocasión que analizaría la petición, y en la última conversación sostenida por ambos gobernante a principios de marzo volvieron a tratar el tema, cuando acordaron que funcionarios de ambos países buscaran la forma conveniente de responder a la solicitud, recordó López Obrador."Con estos envíos [de vacunas], más los que se están recibiendo de Rusia, de China, y el compromiso que tenemos con la farmacéutica [estadounidense] Pfizer, que ha estado cumpliendo puntualmente con todas estas entregas, se va a seguir vacunando, tenemos ya vacunas suficientes para el plan nacional de vacunación", expresó el jefe del Ejecutivo federal.La Cancillería mexicana dijo que el acuerdo era por 2,5 millones de dosis y la Casa Blanca lo confirmó, con el anuncio de despachos por 1,5 millones de dosis más a Canadá de ese producto médico desarrollado por la universidad británica de Oxford. Las autoridades sanitarias estadounidenses no han autorizado el uso en su territorio de la vacuna AstraZeneca.Avance del plan de vacunaciónLópez Obrador dijo que no se trata de un nuevo contrato adicional con AstraZeneca, sino que "por tener EEUU esas vacunas y no las están utilizando se acordó que la semana próxima comenzarán a enviarnos" los embarques de dosis.Con los nuevos envíos del producto biológico británico avanzará la vacunación hasta inmunizar a 15 millones de adultos mayores de 60 años, que es la segunda fase, después de haber inoculado a más de 700.000 trabajadores de la salud que combaten la pandemia.Detalló además que en unos 1.000 de los casi 2.500 municipios del país han sido vacunados todas las personas mayores de 60 años.La siguiente fase es la vacunación de maestras y maestros en algunos de los estados que tengan en color verde su semáforo epidemiológico, para poder volver a clases presenciales. Los dos primeros estados en regresar a clases presenciales serán Campeche y Veracruz, en la franja costera del Golfo de México, en el sureste del país.La vacuna británica fue calificada el 18 de marzo como "efectiva y segura" por la Agencia Europea del Medicamento, luego de que 16 países europeos resolvieran dejar de inocular a su población con este medicamento, por haberse constatado casos de trombosis en algunos pacientes.México y Argentina tienen un acuerdo bilateral para producir al menos 200 millones de dosis de AstraZeneca para América Latina.Este país ha recibido más de ocho millones de dosis de cuatro firmas:En México han muerto 196.606 pacientes de más de 2,18 millones de personas contagiadas en toda la contingencia, con una tasa de letalidad de 9%, una de las más altas del mundo.

/20210319/italia-levanta-la-prohibicion-de-uso-de-la-vacuna-de-astrazeneca-1110181236.html

/20210312/anciana-mexicana-fallece-minutos-despues-de-recibir-vacuna-china-sinovac-contra-covid-19-1109857159.html

/20210318/mexico-restringe-las-actividades-no-esenciales-en-sus-fronteras-norte-y-sur-1110157807.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

vacuna contra coronavirus, covid-19, andrés manuel lópez obrador, eeuu, méxico