Investigadores uruguayos acuerdan formar una asociación para darle voz a sus reclamos

MONTEVIDEO (Sputnik) — Más de 900 investigadores de Uruguay celebraron el miércoles una primera Asamblea Nacional, impulsada por los recortes de presupuestos... 19.03.2021, Sputnik Mundo

La idea es generar un espacio que nuclee a todos los investigadores del país, de las más diversas áreas, que sea un lugar de referencia para la sociedad y las autoridades, y que también permita tener participación en alguna de las etapas que delinean las políticas científicas y tecnológicas del país, añadió el profesor agregado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar).Muniz explicó que la convocatoria a la asamblea, que resolvió crear una asociación de investigadores, surgió a partir de la preocupación en el sector a raíz de los anuncios del Gobierno en cuanto a los recortes y a la situación general presupuestaria de recursos para ciencia y tecnología a nivel país.RecortesLa Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) dio a conocer en febrero su Programa Operativo para este año, en el que prevé un recorte de 43,7% de los montos que ejecuta en programas dirigidos a la investigación, de 30,3% en los que apuntan a la formación de investigadores y de 51,3% en lo vinculado al acceso a literatura científica."La ANII es la principal fuente de financiación de ciencia y tecnología e investigación en Uruguay, tanto sea en formación de recursos humanos, acceso a bibliografía, posibilidad de financiar proyectos, es la agencia a nivel país junto con la Universidad de la República (Udelar), pero a la universidad no acceden todos los investigadores, la ANII trasciende a eso", explicó el también integrante de Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales.Las fuertes críticas al anuncio, realizado en medio de la pandemia del COVID-19, llevó a que el Gobierno emitiera un paquete de medidas de apoyo para la ANII con un total de 57.200.000 de pesos (1.285.400 dólares), una cifra muy inferior al recorte anunciado.Respecto a eso, Muniz señaló que las asignaciones presupuestales que se anunciaron "no llegan ni al 20% del recorte, a la quita de recursos que va a haber. Por más que sea un esfuerzo grande del Gobierno no llega ni cerca a los recortes anunciados",Además, explicó que hay muchas que no son asignaciones, sino que son reasignaciones, es decir que ya existían y ahora pasar a la órbita de la ANII, "son movimientos internos, no aumentos".El auge de la cienciaEl contexto de pandemia de COVID-19 otorgó una gran visibilidad al sistema científico, que debe ser aprovechado, consideró Muniz."La palabra ciencia, investigación dejó de ser una palabra inusual como era antes, estamos mucho más expuestos ahora y está buenísimo porque es así como debería ser en un país chiquito como este y con todos los aportes que la ciencia puede hacer para cambiar la calidad de vida de toda la población", dijo.En ese sentido, señaló que al estar actualmente "en la cresta de la ola" y tan visibles como nunca antes, es una buena oportunidad para hacer sentir la voz de los investigadores y para manifestar que lejos de recortar lo que quieres es lo contrario, un aumento de presupuesto en forma general.La Asamblea Nacional de Investigadores alcanzó en menos de una semana 1500 inscripciones, y finalmente participaron más de 900 personas, lo que refleja el interés de la comunidad científica de contar con un espacio."No hay más de 2.500 investigadores en Uruguay y logramos obtener respuesta de más de 1.500, mucho más de la mitad, creo que la gente está incentivada a que pase algo, y esa es la idea, hay que aprovechar, no es siempre que confluye tanta energía para el mismo lado", señaló Muniz.El encuentro del miércoles tuvo representantes de diversas instituciones, además de la UdelaR, como la Universidad Católica, la Universidad ORT, la Universidad de Montevideo y el CLAEH e institutos de investigación como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable o el Institut Pasteur."Estuvo bien representada geográficamente, temáticamente e institucionalmente", dijo Muniz.No hay fiestaAsimismo, señaló que desde la comunidad de investigadores entienden la situación por la que atraviesa el país, pero dado el contexto que existe "un recorte de las características que fue mencionado es como retroceder muchos casilleros".En ese sentido, recordó que existe un compromiso firmado en 2014 por todos los partidos políticos, para intentar llegar paulatinamente al 1% del PBI en inversión al área de Ciencia, Tecnología e Innovación , pero todavía están muy lejos de esto."Estamos en el medio punto porcentual, no es una cosa actual (la falta de presupuesto), pero en vez de intentar cumplir con el compromiso asumido hace seis años seguimos retrocediendo", lamentó.Finalmente, respecto a las palabras del ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silvera al diario local El Observador sobre el presupuesto a la ANII, que dijo que en último año de Gobierno del Frente Amplio (centro izquierda), "hubo una verdadera fiesta" en la agencia, que financió proyectos "muy por encima de los promedios históricos", dijo que fueron "poco felices"."Estamos muy lejos de tener una fiesta (…) De 350 proyectos presentados en la ANII y Udelar clasifican más de 150 como excelentes, evaluados por gente de afuera del sistema y extranjeros, y de esos terminan financiando 20, de fiesta no tenemos nada, estamos muy lejos, estamos una demanda bajísima satisfecha", expresó Muniz.Si bien explicó que las declaraciones del ministro no fueron tema tratadas en la asamblea, en lo personal considera que no fueron acertadas, sobre todo considerando el fuerte compromiso que la ciencia y los científicos están teniendo con la situación sanitaria que está viviendo el país, muchos de ellos trabajando honorariamente.

