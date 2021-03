https://mundo.sputniknews.com/20210319/golpear-moscu-en-minutos-investigador-ruso-opina-sobre-el-nuevo-misil-de-eeuu-cuento-de-miedo-1110196830.html

¿Golpear Moscú en minutos? Investigador ruso opina sobre el nuevo misil de EEUU: "Cuento de miedo"

¿Golpear Moscú en minutos? Investigador ruso opina sobre el nuevo misil de EEUU: "Cuento de miedo"

EEUU está listo para probar su nuevo misil hipersónico capaz de alcanzar Moscú en 20 minutos, revela el periódico británico Express. 19.03.2021, Sputnik Mundo

El nuevo misil hipersónico estadounidense AGM-183 es 20 veces más rápido que la velocidad del sonido y capaz de golpear la capital rusa en 20 minutos y Pekín en media hora, recalca Ciaran McGrath en su artículo. Y su lanzamiento inaugural tendrá lugar durante los próximos 30 días en la base de Edwards, en California, informa The Drive citando un comunicado de la Fuerza Aérea. El bombardero B-52H Stratofortress será utilizado como avión de prueba. De acuerdo con el periódico británico, el hito de Washington podría ser visto como un desafío para Rusia y China. Según Alexéi Podberiozkin, el director del Centro de Investigación Político-Militar del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú y del Centro de Estudios militares y políticos de la Universidad MGIMO de la capital rusa, el AGM-183 es un "proyecto hipotético" y un "cuento de miedo", y duda sobre si algún día entrará en servicio semejante arma. "Son cuentos de miedo. Primero, porque los misiles balísticos hoy vuelan a la misma velocidad que los misiles hipersónicos. Para nosotros [los rusos], las armas hipersónicas tienen sentido porque son efectivas para superar el sistema de defensa antimisiles estadounidense. Y este misil no confiere mucho potencial a los estadounidenses", sostiene el experto."Además, las armas que se utilizan actualmente no son prototipos que todavía ni siquiera existen. Estamos hablando de un sistema hipotético, que, tal vez, algún día se diseñe y sea puesto en servicio en el Ejército de EEUU, nada más", cree el ruso.

