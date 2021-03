https://mundo.sputniknews.com/20210319/el-primer-parque-tematico-dedicado-a-super-mario-abre-sus-puertas-en-japon--video-1110148104.html

El primer parque temático dedicado a Super Mario abre sus puertas en Japón | Vídeo

El primer parque temático dedicado a Super Mario abre sus puertas en Japón | Vídeo

El parque Universal Studios Japan, ubicado en la localidad nipona de Osaka, inauguró un área inspirada en la mítica franquicia de Nintendo 'Super Mario'. 19.03.2021, Sputnik Mundo

Los visitantes del parque temático tienen la oportunidad de sumergirse en el mundo del videojuego de culto y pasar un buen rato en compañía de los fontaneros bigotudos Mario y Luigi. En esta zona, bautizada como Super Nintendo World, se puede participar en una carrera de karting y enfrentarse a las plantas pirañas y hasta al peor enemigo de Mario, el rey de los Koopas, Bowser.La zona cuenta tanto con atracciones clásicas como interactivas que hacen uso de las tecnologías más modernas, como la realidad aumentada. En particular, los fans del popular videojuego pueden utilizar una pulsera inteligente que les permite recolectar monedas virtuales.El director de marketing de Universal Studios Japan, Ayumu Yamamoto, declara que "Mario tiene una historia de más de 35 años, y es una zona en la que todo el mundo puede disfrutar, desde los padres de 50 años hasta los adolescentes".La apertura de la zona iba a coincidir con el 35 aniversario del lanzamiento del videojuego de culto, que salió a la venta el 13 de septiembre de 1985. No obstante, debido a la pandemia el lanzamiento se aplazó hasta el 18 de marzo. Está previsto que también se inauguren áreas similares en otros parques de Universal Studio, ubicados en EEUU y Singapur.Además de la zona temática dedicada a Super Mario, el parque cuenta con zonas inspiradas en el Universo de Harry Potter y en las películas animadas Snoopy, Hello Kitty, Shrek o Spiderman, entre otras.

japón

