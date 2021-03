https://mundo.sputniknews.com/20210319/cuba-y-dominicana-en-cruzada-por-los-rusos-en-el-caribe-1110183935.html

Cuba y Dominicana, en cruzada por los rusos en el Caribe

MOSCÚ (Sputnik) — Una delegación del Ministerio del Turismo de Cuba visita Moscú. Entre otros objetivos, pretende que los rusos mantengan a la isla como uno de... 19.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-19T15:06+0000

2021-03-19T15:06+0000

2021-03-19T14:52+0000

turistas

aeroflot

américa latina

república dominicana

cuba

rusia

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/13/1093176687_0:0:1676:942_1920x0_80_0_0_691c618026704f30439f94071b0fa559.png

Desde el año anterior, dos compañías rusas, Nordwind y Azur Air, realizan vuelos chárteres a Cayo Coco, una pequeña isla ubicada en el centro norte de Cuba, a 570 kilómetros al este de la capital y considerada un paraíso por la belleza de sus playas y sus instalaciones.Desde principios de noviembre pasado, según declaraciones a Sputnik de Juan Carlos García Granda, titular de turismo de Cuba, unos 15.000 vacacionistas rusos llegaron a Cayo Coco, donde estuvieron, como promedio, unos 10 días. Sin embargo, esas cifras no satisfacen a las autoridades cubanas, que quieren más.Para que esas cifran suban, Rusia, que no Cuba, tiene que garantizar vuelos al balneario de Varadero o, incluso, a La Habana, pero Aeroflot, que tiene permiso del regulador ruso de aviación, Rosaviatsia, desde el pasado 3 de marzo, aún no se decidió a enviar sus aeronaves a la capital cubana.El ministro diceSegún comentó García Granda en exclusiva a Sputnik, tanto en Cuba como en Rusia muchos puestos de trabajo dependen del sector del turismo y actualmente mucha gente en ambos países está sin empleo y requiere que se le dé las oportunidades de empezar a trabajar.En las oficinas de Aeroflot en Moscú informan que los vuelos a Cuba están aplazados hasta el 30 de abril, pero no venden pasajes para ningún momento posterior hasta el 31 de octubre. Es la segunda vez en los últimos meses que se pospone la fecha del inicio de las operaciones con La Habana, que anteriormente se fijó para el 30 de marzo.De cualquier manera, Cuba necesita de los turistas, pero estos necesitan de los vuelos, y por el momento nadie informa de cuándo comenzará a operar la aerolínea que realiza vuelos regulares entre Rusia y La Habana, aunque el ministro cubano insiste en que "la flota de Aeroflot de larga distancia hoy tiene posibilidades de viajar a Cuba. Creo que eso le resultaría positivo a Aeroflot (...) y también a nosotros, que otros actores turísticos comiencen sus operaciones".La amenaza dominicanaTambién agregó que Cuba mantiene abiertas sus fronteras y la ausencia de varios vuelos a la isla se debe a las decisiones de Gobiernos extranjeros y no a restricciones impuestas por su país.Mientras, el nuevo embajador dominicano en Moscú, Hans Dannenberg Castellanos, se enfoca en ampliar las relaciones comerciales, la colaboración en distintas esferas entre los dos países y por lograr que haya vuelos directos de Moscú a Santo Domingo.En declaraciones recientes a Sputnik, Dannenberg admitió que trabaja por "ampliar las relaciones con Rusia" y conseguir que, además de la oficina diplomática en Punta Cana, Moscú decida una embajada en Santo Domingo, a donde pretende llevar los vuelos de Aeroflot, aunque no vería mal que llegarán a otros destinos en la región y que enlazaran a la capital dominicana con Moscú.En 2019, antes de la pandemia, 240.000 rusos visitaron Punta Cana en vuelos chárteres, en tanto a Cuba fueron 178.000 mil, según la edición del 15 de enero de 2020 del diario Granma, que esperaba superar en ese año los 200.000, aunque al final el coronavirus coartó cualquier progresión.Rusia y CubaDurante muchos años la Unión Soviética fue el principal socio comercial de Cuba. Infinidad de productos rusos llegaban a la isla cada año, como parte de la cooperación establecida por el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), pero la desaparición del campo socialista, la desintegración de la URSS y la crisis económica permanente que ha vivido Cuba desde entonces limitaron el intercambio comercial entre la isla y Rusia, heredera de la URSS.Los rusos más viejos de vez en cuando preguntan por los cítricos cubanos, el café, los mariscos, porque se dan cuenta de que el intercambio comercial se redujo. En 2020, por ejemplo, según el Servicio Federal de Aduanas, Moscú solo compró productos a La Habana por valor de 15,9 millones de dólares.Eso representó un 14,5% menos que en 2019, aunque el intercambio total entre ambas naciones disminuyó en un 51,4% y eso que los cubanos adquirieron productos rusos por 133 millones de dólares.El turismo, sin embargo, iba al alza antes del coronavirus, a pesar de la fuerte competencia de República Dominicana, con una larga tradición en atención a vacacionistas y unos servicios de primera en el mundo, a lo que Cuba aún no ha llegado.Por ahora, los ojos están puestos en Aeroflot. Del reinicio de sus operaciones y del —o los— destino que escoja en el Caribe, depende mucho el turismo cubano y, por ende, su economía.

2021

