¿Cómo un metal vivo dará forma a nuestro futuro en Marte?

El metal es inteligente, pues es capaz de recordar su forma y se ha usado en campos como la aviación y la cirugía. La próxima década puede ser crucial y un... 19.03.2021, Sputnik Mundo

Actualmente el nitinol se utiliza, por ejemplo, en las piezas del avión de combate estadounidense F-14. En medicina, los cirujanos instalan pequeños tubos de malla que pueden dilatar los vasos sanguíneos de un paciente cardíaco por sí mismos sin intervención mecánica, apunta Joey Roulette en su artículo para The Verge. El nitinol fue descubierto en 1959 y está formado por níquel y titanio. Y sus características únicas se activan aplicando calor. Así, por ejemplo, para "entrenar" un sujetapapeles hecho de nitinol hay que darle la forma deseada y calentarlo hasta 500 grados centígrados para acto seguido aplicar agua fría. La pieza vuelve así inquietantemente a su forma original a pesar de cualquier transformación al experimentar la misma fuente de calor. Además, es extremadamente elástico.La temperatura que desencadena la transformación del nitinol, a su vez, varía según la proporción de níquel y titanio. Los ingenieros pueden modificar el metal para que se adapte a una amplia gama de condiciones y convertirlo en una herramienta clave en lugares donde la mecánica compleja no encaja.Debido a sus preciadas características, el nitinol es muy querido en la industria espacial a la hora de desplegar antenas y mover las cubiertas de un panel solar. Pero recientemente este metal ha encontrado su uso en las ruedas de los rovers. Podrán doblarse alrededor de obstáculos en las superficies rocosas de los planetas y luego volver a su forma original. Se espera que las ruedas con memoria se estrenen en la misión con la que se pretende recuperar el primer depósito de muestras del suelo marciano. Será la segunda etapa de la misión a Marte dirigida por la NASA y la Agencia Espacial Europea.No obstante, los ingenieros espaciales admiten a The Verge que, para implementar esta tecnología, es necesario dar un paso atrás y repensar todos los sistemas de este tipo existentes. Solo así sería posible aprovechar todas las capacidades que nos ofrece esta tecnología.

metales, marte, nasa, espacio