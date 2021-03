Abogados de exnazi Oberlander piden detener deportación y acusan a Canadá de encubrimiento

https://mundo.sputniknews.com/20210319/abogados-de-exnazi-oberlander-piden-detener-deportacion-y-acusan-a-canada-de-encubrimiento-1110202417.html

El asesor legal del hombre de 96 años dice que los fiscales federales retuvieron documentos confidenciales del informe de 1986-87 de la Comisión de Investigación sobre Criminales de Guerra en Canadá, mejor conocida como la Comisión Deschênes, según los cuales ese organismo nunca estableció pruebas claras de la participación de Oberlander en los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad.Los abogados del exnazi propusieron que los procedimientos se suspendan temporalmente hasta que el gobernador en consejo concluya si reconsidera la decisión de despojar a Oberlander de su pasaporte canadiense a la luz de la nueva información, según los documentos judiciales.Oberlander se enteró de los hallazgos de la comisión a través de un artículo del medio local Toronto Star que se incluyó en la evidencia presentada por los abogados del Gobierno para la audiencia de admisibilidad del exmiembro de las SS, que estaba programada para comenzar el mes pasado, según los documentos.El mes pasado, la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá (IRB) pospuso los procedimientos contra Oberlander hasta este 19 de marzo, como mínimo, después de que un juez federal ordenara una revisión, citando los argumentos de la defensa sobre problemas de salud y posibles violaciones de los derechos civiles.La portavoz del IRB, Anna Pape, dijo a Sputnik que no hay audiencias del caso programadas en el futuro inmediato.En una entrevista con Sputnik, el abogado penalista internacional John Philpot advirtió que los procedimientos de deportación canadienses contra el exnazi podrían prolongarse hasta dos años más después de que el Tribunal Federal del país ordenó la suspensión de las audiencias, y señaló la importancia de que se concediera una revisión, considerando que solo se revisan del 3 al 4% de los casos de deportación.El veterano abogado dijo que la estrategia de la defensa es prolongar el caso hasta la muerte del hombre de 96 años.Los representantes legales de Oberlander se negaron o no respondieron a múltiples solicitudes de entrevista.Desde 1995Oberlander se ha visto envuelto en una batalla legal con el Gobierno canadiense desde 1995, cuando este último comenzó a intentar despojar a un exmiembro de las SS, nacido en Ucrania, de su ciudadanía, citando que no reveló sus vínculos con los escuadrones de la muerte.Después de una larga batalla legal, Oberlander fue despojado de su ciudadanía por cuarta y última vez en 2017 y la Corte Suprema de Canadá emitió un fallo en diciembre pasado que bloqueó cualquier posibilidad de que Oberlander apelara esta decisión.Un juez dictaminó en octubre que la IRB tiene jurisdicción para perseguir la deportación de Oberlander y concluyó que no se había producido ningún abuso en el proceso.Además, Oberlander enfrenta un escrutinio legal en Rusia, donde los investigadores dicen que fue cómplice de la masacre de la Segunda Guerra Mundial de 27.000 civiles, incluidos niños huérfanos, en la región rusa de Rostov.Los archivos del Servicio de Seguridad Federal, obtenidos por Sputnik revelaron que Oberlander, un exintérprete del escuadrón de la muerte Sonderkommando SS-10A, jugó un papel en la masacre.El Comité de Investigación de Rusia ha enviado una solicitud a las autoridades canadienses para que proporcionen material legal relacionado con la investigación del papel de Oberlander en la masacre.Sin embargo, en una entrevista con Sputnik en diciembre, la Embajada rusa en Ottawa dijo que el Gobierno canadiense no solicitó documentos relacionados con el caso y se negó a cooperar a pesar de la solicitud de asistencia legal de Moscú.La embajada rusa agregó que "defensores influyentes" están trabajando para retrasar el proceso de deportación del exnazi.

