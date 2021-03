https://mundo.sputniknews.com/20210318/video-un-paracaidista-se-queda-colgado-de-un-helicoptero-tras-un-salto-fallido-1110130360.html

Vídeo: un paracaidista se queda colgado de un helicóptero tras un salto fallido

Vídeo: un paracaidista se queda colgado de un helicóptero tras un salto fallido

Un paracaidista de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia vivió una verdadera pesadilla cuando su paracaídas se enredó con el tren de aterrizaje del helicóptero... 18.03.2021, Sputnik Mundo

Los hechos ocurrieron en el aeródromo Cheriomushki de la ciudad de Chitá, en el Lejano Oriente ruso. Según los testigos que lograron filmar el incidente, un helicóptero Mi-8 estaba volando a unos 2.000 metros de altura a una velocidad de unos 200 km/h con un objeto extraño colgado de su parte trasera. Y ese objeto resultó ser un hombre. La escena se produjo a temperaturas de unos 20 grados centígrados bajo cero. No está claro exactamente cómo sucedió el incidente, ya que el paracaídas no debía abrirse hasta que el saltador estuviese alejado de la aeronave. Solo en el método de línea estática el paracaídas se abre automáticamente justo después de la salida de la cabina. No obstante, en el caso de un mal funcionamiento, el soldado debe cortar el dosel principal y desplegar el paracaídas de reserva, lo que aparentemente no se hizo en el cielo sobre Chitá. Aunque ahora se llevará a cabo una investigación para saber exactamente qué salió mal, se debe aplaudir el trabajo del piloto del Mi-8 que llevó gentilmente al paracaidista atrapado al aeródromo y lo puso a salvo.

