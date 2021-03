https://mundo.sputniknews.com/20210318/uber-no-se-rinde-en-barcelona-y-pone-a-los-taxis-en-pie-de-guerra-1110121695.html

Uber no se rinde en Barcelona y pone a los taxis en pie de guerra

Su retorno promete ser tan controvertido como otras veces y desencadenar otra guerra con el sector del taxi, dispuesto a librar batalla contra las "cucarachas" y la "mugre" —así llaman a los coches de la plataforma— que amenazan su negocio.Decenas de taxistas protagonizaron este 18 de marzo una masiva marcha lenta por el centro de Barcelona para protestar por la vuelta de esta plataforma, que plantea algunas dudas legales."Están aquí para exterminarnos, ya lo han hecho todo para sacarnos de en medio", se queja Juan José desde el interior del vehículo con el que participa en la movilización.Como sucedió con millones de trabajadores españoles, la crisis del coronavirus supuso la ruina económica para los conductores de taxi.El Sindicato del Taxi de Cataluña (STAC) cifra en un 80% las pérdidas de estos profesionales durante una pandemia que, además de provocar un duro confinamiento, se llevó a turistas, festivales y congresos de la ciudad.Uber y Barcelona: una relación turbulentaEn un comunicado, el pasado 15 de marzo, Uber anunció su vuelta a la capital catalana para ofrecer un servicio de transporte inmediato en colaboración con 350 taxistas.A través del nuevo sistema, la aplicación quiere hacer de intermediaria entre usuarios y taxistas.El servicio solicitado a través de Uber tiene un coste marcado por el taxímetro, pero el pago se puede tramitar por la plataforma, que muestra información como el tiempo de espera o el perfil del conductor.Además del sistema de taxi, la compañía incentiva, mediante descuentos, el alquiler de coches compartidos de la red Social Car y ofrece datos en tiempo real del transporte público para facilitar la movilidad.Uber ya utiliza esta fórmula en Madrid, donde más de 2.000 taxistas se unieron desde la puesta en marcha a finales de 2019.Este es el tercer intento de la multinacional estadounidense para introducirse en el tráfico de Barcelona.La primera incursión, en 2014, terminó con una prohibición por orden judicial, y un intento de retorno en 2018, con licencias de transporte concertado (VTC), tuvo otro pésimo desenlace.Ese verano, los taxistas de Barcelona se lanzaron a las calles en una multitudinaria protesta que mantuvo cortado el tráfico del centro de la ciudad durante varios días y provocó parones en otras partes de España.La historia terminó mal para Uber, que en febrero de 2019 se vio obligada a marcharse de nuevo, tras entrar en vigor un decreto del Gobierno de Cataluña que impuso estrictas regulaciones a las VTC.A día de hoy, y tras siete añ desde su aterrizaje en la urbe, la relación de Uber con Barcelona sigue siendo tormentosa.Problemas con la tarifaPese a que desde la compañía defienden la legalidad de la nueva iniciativa en Barcelona, el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) de la segunda urbe española denunció que la empresa no cumple los requisitos legales para operar de esta manera.Desde esta institución, que forma parte de la administración del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), advirtieron en un comunicado que todo servicio de taxi que funcione mediante una aplicación debe ofrecer la opción de pagar a precio cerrado (conocida como 'tarifa 3') además del taxímetro.Si Uber solo emplea la segunda, estaría vulnerando la normativa vigente en la ciudad y los taxistas se enfrentarían a sanciones por una infracción grave que pueden ir desde 250 a 1.250 euros.El IMET envió un requerimiento a la compañía para que comparezca en su sede y verifique que sus servicios se ajustan a la legalidad.Si no puede demostrar la validez de su sistema, o se niega a corregir las irregularidades, la plataforma tendrá que suspender por tercera vez su actividad en Barcelona.Desde Élite Taxi y otras asociaciones del sector tienen la intención de denunciar a todos los taxistas que colaboren con la plataforma.Sin taxistas que se sumen a la aplicación, asegura Álvarez, "por mucho dinero que tenga, Uber está muerta"."Si ofrecen un servicio y ese servicio no está operativo porque nadie quiere trabajar con ellos, pues se tendrán que ir o seguirán haciendo el ridículo como lo llevan haciendo 48 horas", zanjó el portavoz del sindicato.Taxistas dispuestos a lucharY si la ley no puede con Uber, lo harán los taxistas, que no dudarán en volver a paralizar el tráfico de Barcelona para detener a su principal competidor, sobre todo tras este año de hundimiento del negocio.Ante la delicada situación económica del sector, Uber supone una amenaza para el negocio que los conductores de la ciudad no piensan tolerar.La protesta de este 18 de marzo es solo el principio: los taxistas no darán tregua y seguirán movilizándose hasta conseguir echar de nuevo a Uber.No descartan que sus acciones se prolonguen hasta la celebración del Mobile World Congress (MWC) prevista para finales de junio.En palabras de su portavoz: "Somos la única ciudad del mundo que hemos conseguido sacarlo dos veces. Y entraron con coches particulares, se tuvieron que ir, entraron por VTC, se tuvieron que ir y ahora vienen con taxis y se van a tener que volver a ir. Estamos convencidos".

