Tribunal hondureño absuelve en primera instancia a líder campesino, pero seguirá preso

Tribunal hondureño absuelve en primera instancia a líder campesino, pero seguirá preso

MANAGUA (Sputnik) — El Tribunal de Sentencia hondureño con jurisdicción nacional absolvió del delito de usurpación en perjuicio del Estado al campesino... 18.03.2021, Sputnik Mundo

"Reacciones de Jeremías Martínez después de sentencia absolutoria hoy (17 de marzo). Lleva 27 meses en prisión preventiva, criminalizado por Inversiones Los Pinares y el Ministerio Público (MP) de Tocoa (norte). Sigue en prisión preventiva, pues enfrenta otro proceso penal con siete defensores de (río) Guapinol", apuntó en la presentación de un video a través de la red social Twitter el grupo Libertad para defensores de Guapinol.El colectivo ambientalista añadió que Martínez "se mantiene en prisión preventiva porque, como siete defensores más del Río Guapinol en detención arbitraria, enfrenta otro proceso penal malicioso promovido por Inversiones Los Pinares, Lenir Pérez, Ana Facusse y el MP de Tocoa".La empresa minera criminalizó a Martínez desde 2018 por su defensa de los ríos Guapinol y San Pedro tras su participación campamento Por el Agua y la Vida, instalado en el territorio el 1 de agosto de ese año.El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se sumó a la denuncia en su perfil de Twitter."Hoy (17 de marzo) absolvieron a Jeremías Martínez de los delitos de usurpación y daños. Sin embargo continúa en prisión preventiva junto a otros siete defensores debido a la confabulación del sistema de justicia con las empresas extractivas", escribieron.Kenia Oliva, integrante del equipo de abogados de Martínez, refirió las palabras del juez del caso, para quien durante el debate se pudo probar la inexistencia del delito de usurpación en perjuicio del Estado de Honduras porque las personas apostadas para defender el río estaban en su derecho de manifestación, reseñó el medio digital Criterio.El juicio se llevó a cabo con los alegatos de la acusación privada y no con las aportadas por el MP, que casi siempre presenta acusaciones contra los defensores de los territorios y el medio ambiente por esa vía y no con pruebas aportadas por los fiscales, relató Oliva.La jurista insistió en que el MP se especializa en criminalizar la defensa de los territorios y los bienes comunes, lo cual viene haciendo desde hace mucho tiempo y ahora es más notable porque ni siquiera realiza los peritajes para recabar las pruebas y en su lugar se adhiere a la acusación privada, cuando debería hacer lo contrario.Oliva alertó que espera los tribunales hondureños tomen como ejemplo este juicio y se percaten que la Fiscalía está actuando en representación de las empresas y no del Estado.

