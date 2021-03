https://mundo.sputniknews.com/20210318/timochenko-y-mancuso-daran-su-version-del-conflicto-armado-en-colombia-el-21-de-abril-1110153952.html

Timochenko y Mancuso darán su versión del conflicto armado en Colombia el 21 de abril

En su presentación, Londoño manifestó que el deseo de ambos es "contribuir a la verdad y así poder reconciliarnos"."Lejos de mí está llamar a que se aplaudan los hechos horrorosos que se vieron en la guerra", manifestó.Decidido a asumir su responsabilidad sobre los hechos ocurridos en un conflicto que dejó millones de víctimas en Colombia, el exguerrillero expresó que es necesario reunir a las partes, ya que "buscando satisfacer sus derechos, todos, combatientes y no combatientes, asumimos responsabilidades en razón del conflicto".Londoño sugirió que en futuros "encuentros con la verdad" se convoque a otros exparticipantes en el conflicto, como Jhoverman Sánchez, alias Rubén Cano; Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape y Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos.AtrocidadesMancuso, que habló desde la cárcel de Estados Unidos donde se encuentra detenido por narcotráfico, manifestó que "mientras las verdades no se develen, no vamos a tener paz en el país".Destacó que durante el conflicto, él y Londoño fueron "enemigos mortales", pero ahora son capaces de hablar "como civiles para responder ante las víctimas por todas las atrocidades que cometimos".De Roux, en tanto, dijo que las puertas de la Comisión de la Verdad están abiertas para que todos los involucrados aporten su versión de los hechos.El sacerdote dijo que la comisión cumplirá con la misión de "someter a contraste estas verdades que Colombia necesita escuchar" y pidió que los responsables se presenten para "saldar esa deuda que todos tenemos con las víctimas".

