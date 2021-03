https://mundo.sputniknews.com/20210318/paraguay-reclama-ante-la-oms-inexactitud-en-entrega-de-vacunas-del-mecanismo-covax-1110138455.html

Paraguay reclama ante la OMS inexactitud en entrega de vacunas del mecanismo COVAX

Paraguay reclama ante la OMS inexactitud en entrega de vacunas del mecanismo COVAX

MONTEVIDEO (Sputnik) — El ministro de Salud Pública paraguayo, Julio Borba, participó de una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y reiteró su... 18.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-18T16:56+0000

2021-03-18T16:56+0000

2021-03-18T16:56+0000

covid-19

coronavirus

américa latina

paraguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1092686789_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_a4a7cc76ac40054d79fe4c41c6736e20.jpg

"El objetivo del Mecanismo COVAX es asegurar una distribución equitativa de las vacunas, en particular, para los países con menor capacidad. Sin embargo, hoy debemos decir que, en la práctica, este propósito no se ha hecho realidad en mi país. Además del evidente acaparamiento de las vacunas por parte de algunos países, se suma la inexactitud de la OMS al momento de proveer datos y fechas que luego no se concretan", expresó Borba.El ministro transmitió "la gran frustración que la incertidumbre ha provocado en la población paraguaya", y señaló que esa situación desencadenó una crisis social y política que vulnera aún más el ya limitado sistema de salud.Además, recordó que Paraguay fue de los primeros países en adoptar la cuarentena obligatoria, lo que representó un gran sacrificio a un costo económico y social muy alto.Borba destacó que su país todavía no recibió ninguna dosis del mecanismo COVAX, a pesar de haber sido uno de los primeros países en dar pasos decisivos para comprometerse con el sistema multilateral, mientras que otras regiones, incluso menos afectadas por la pandemia si las recibieron.El 18 de marzo, el representante de la OMS y Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país sudamericano, Luis Roberto, dijo que está previsto que el país reciba este 19 de marzo el primer lote de 36.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 del mecanismo COVAX.Roberto afirmó que antes de finalizar marzo se recibirán otras 64.000 dosis para completar 100.000 vacunas y hasta mayo se totalizarían 304.000.

/20210129/el-vacunalismo-perjudica-a-latinoamerica--1094269054.html

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

covid-19, coronavirus, paraguay