Nuevo presidente de Ecuador será ungido en las urnas, pero rogará bendición del parlamento

Nuevo presidente de Ecuador será ungido en las urnas, pero rogará bendición del parlamento

QUITO (Sputnik) — Quien quiera que sea alzado en andas como ganador de balotaje en Ecuador y asuma como presidente el 14 de mayo, el izquierdista Andrés Arauz... 18.03.2021

Cinco fuerzas políticas concentrarán la mayoría de curules en la Asamblea, pero dos de ellas serán las dominantes: la coalición Unión por la Esperanza (UNES) y Packakutik.Del total de 137 legisladores electos para el periodo 2021-2025, UNES, la alianza de izquierdas que postuló a Arauz, candidato del expresidente Rafael Correa (2007-2017), tendrá 51 legisladores, mientras que Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), tendrá 26.Ninguna de las dos agrupaciones logró la mayoría absoluta de 70 curules, necesaria para aprobar con autonomía leyes y fiscalizar.El derechista partido Social Cristiano (PSC), que apoyó al exbanquero Lasso para la Presidencia, obtuvo 18 curules, y Creando Oportunidades (CREO), su partido, también de derecha, logró 12 escaños, mientras que Izquierda Democrática (centro) obtuvo 15 sillas.Arauz y Lasso irán al balotaje del 11 de abril, y un eventual Gobierno de cualquiera de los dos demandará alianzas con distintos bloques legislativos para obtener la gobernabilidad necesaria durante los próximos cuatro años de administración.El camino para Lasso también se ve complicado, pues no hay garantía de que se conserve la alianza con el PSC dentro del Legislativo.Acuerdos o pugna de poderesFranklin Ramírez, investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Sociales (Flacso), con sede en Quito, comenta a esta agencia que en cualquiera de los dos casos la relación con el Poder Legislativo será complicada, y quien resulte electo presidente le tocará ser creativo para concretar alianzas.Y la relación con el parlamento dependerá no solo de quién gane la Presidencia, sino también del porcentaje con el que gane.Otro tema que influirá será quién sea designado Presidente de la Asamblea, pues de esa persona dependerá profundizar los desacuerdos o abrir caminos de consensos mínimos y de una relación más fluida.Mayorías móvilesLo que parece claro es que las mayorías en la Asamblea serán móviles y actuarán de acuerdo con las coyunturas y los temas en debate.Temas como la derogación propuesta por Arauz de aspectos laborales en la denominada Ley Humanitaria, que flexibilizó contratos y despidos en el marco de la pandemia, podrían encontrar consensos más fáciles, dice Ramírez, pero en temas políticos los votos se pondrán cuesta arriba.La actual conformación de la Asamblea Nacional difiere del periodo anterior, cuando el movimiento político correísta Alianza País (AP) y sus aliados iniciaron el Gobierno con 74 legisladores, aunque luego se dividieron en morenistas (que apoyaban al actual presidente Lenín Moreno) y quienes apoyan a Correa, por lo que perdieron la posibilidad de controlar la Asamblea.Un preámbuloLa actual crisis económica que enfrenta Ecuador hará aún más complicadas las relaciones con el Legislativo.Una prueba de eso ya se vio con la norma que busca dar autonomía al Banco Central, llamada Ley de Defensa de la Dolarización por el Gobierno de Moreno, pero tildada como "ley de privatización" por los opositores liderados por el movimiento político de Correa.El proyecto de ley ha sido ya devuelto al Ejecutivo dos veces por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, sin el respectivo informe que permita el trámite dentro de la legislatura.Si bien el trámite aún no es realizado por los nuevos asambleístas, se prevé que en ese tema tendrán una actuación similar.Lo claro hasta ahora es que tanto Arauz como Lasso deberán ser muy hábiles y construir un frente político fuerte para manejar la relación con el órgano legislativo.

Alvaro Mercedes

Alvaro Mercedes

Alvaro Mercedes

