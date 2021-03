https://mundo.sputniknews.com/20210318/lenidad-rigor-estrategia-dilemas-de-uruguay-frente-al-cada-vez-mas-mortal-covid-19-1110152455.html

Lenidad, rigor, estrategia: dilemas de Uruguay frente al cada vez más mortal COVID-19

MONTEVIDEO (Sputnik) — Hace un año, Uruguay entraba en emergencia sanitaria con la aparición de los primeros casos de COVID-19. La forma en que afrontó el... 18.03.2021, Sputnik Mundo

covid-19

coronavirus en américa latina

vacunación

américa latina

uruguay

En la última semana se registraron récords en varios indicadores, y el país ocupó el primer lugar en América del Sur, superando a Brasil, en el número de casos por cada 100.000 habitantes, según la publicación en línea OurWorldInData.Ante esta situación, Uruguay ahora apuesta todas sus fichas en la vacunación. Pero analistas y médicos no se ponen de acuerdo sobre los pasos a seguir.Algunos advierten un colapso sanitario e instan al Gobierno a pensar otras medidas más severas, mientras que otros consideran que aún hay capacidad de respuesta del sistema de salud, y no ven un futuro tan preocupante.La especialista, docente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, sostuvo que se necesitan medidas de reducción de la movilidad.Por su parte, la pediatra, epidemióloga e integrante del grupo científico que asesora al Gobierno, Mónica Pujadas, consideró, en entrevista con esta agencia, que el escenario no es tan negativo y que Uruguay está preparado para esta escalada de casos.La especialista explicó que cuando se habla de medir el devenir de la epidemia, no es solo a través de los números de casos, sino que también se debe de observar la capacidad de respuesta.Uruguay ha registrado en los últimos días récord de casos diarios: el 14 de marzo hubo 1.587 infectados, la cifra más alta hasta ahora desde que se detectó la enfermedad en el país el 13 de marzo de 2020; la anterior había sido el 11 de marzo, con 1.238.Según el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), en este país se registran más de 73.000 contagios y más de 700 muertes.MedidasPaciel consideró que, para evitar un posible colapso, el Gobierno debería adoptar medidas más rigurosas, como cerrar restaurantes, ferias y gimnasios. Afirmó que como esto podría tener un impacto económico muy importante, se tendrían que hacer por periodos cortos, de dos a tres semanas.La experta dijo que espera que se esté equivocando, porque de lo contrario podría darse un "colapso sanitario"."Las chances de que haya un desborde existen. El tren está acelerando y no parece que esté haciendo nada para desacelerando, solo vacunas", advirtió.El presidente, Luis Lacalle Pou, anunció el 16 de marzo nuevas medidas para intentar bajar los contagios de COVID-19, entre ellas dejar en suspenso la obligatoriedad en la asistencia en el sistema educativo en todo el país.Por otra parte, desde este 17 de marzo y hasta el 4 de abril, el aforo del transporte público interdepartamental será del 50%.Además, en ese periodo se suspenderán todos los deportes amateur y deberán cerrarse los vestuarios en clubes y gimnasios.En tanto, los espectáculos públicos no podrán tener una asistencia de más de 400 personas.VacunaciónLa vacunación en Uruguay comenzó a principios de marzo. El primer tramo del plan contempló a policías, militares, bomberos, personal de la educación y trabajadores del estatal Instituto del Niño y el Adolescente (INAU).Sin embargo, existió baja vacunación, lo que motivó que se ampliara el rango de habilitados a aplicarse las dosis de Sinovac.Pujadas y Paciel consideraron que un motivo que propició la baja vacunación se debió a una "sobreinformación"."El exceso de información, que proviene no siempre de las fuentes calificadas, generó ciertas dudas. Fue una paradoja. Inicialmente se criticaba que no se había empezado a vacunar, pero cuando se comenzó, una parte de la población no lo hizo. Aparentemente estaba esperando el devenir de la vacunación para asegurarse que no hubiera efectos adversos", dijo Pujadas.Por su parte, Paciel afirmó que las autoridades, sociedad científica y comunicadores debieron ser más enfáticos para convencer a la población en que debía vacunarse.Ambas especialistas consideraron que con el correr de los días la concurrencia a vacunarse va ir cambiando."La eficacia es buena en todos los grupos etarios, la efectividad se ve también en varios países que nos dan el margen de datos en lo que hacen a cómo están logrando reducir mortalidad y la transmisión. Pese a que fue un desarrollo acelerado, no se salteó fases, son eficaces y seguras", dijo Pujadas.Lacalle Pou anunció que en Semana de Turismo (nombre laico que se emplea en el país para la Semana Santa católica) se ampliará la vacunación contra el COVID-19 a las personas entre los 18 y los 70 años.El 16 de marzo llegaron al país 1.558.000 dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinovac y este miércoles estará llegando una nueva partida de 50.310 dosis de la farmacéutica estadounidense Pfizer, anunció el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, a través de la red social Twitter.El plan de vacunación contra el COVID-19 en Uruguay comenzó el 1° de marzo y hasta el 16 de marzo se habían vacunado con una dosis 215.645 personas, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), en una población total de más de 3 millones de habitantes.

