La ONU advierte de una posible crisis cambiaria en Argentina y augura crecimiento a Brasil

La Unctad pronosticó también que Argentina recuperará este año solo el 50% de los ingresos perdidos debido al impacto económico de la pandemia de coronavirus."El Fondo Monetario Internacional puede ofrecer la asistencia necesaria si transforma su retórica a favor del crecimiento en acciones concretas", subrayó.En cuanto a Brasil, los expertos de la ONU mantuvieron su previsión de crecimiento en 2021 ante el ajuste monetario gradual que llevan a cabo las autoridades de ese país.La Unctad lamentó que el Gobierno brasileño no esté dispuesto a aprovechar ese espacio fiscal y, en cambio, predique el regreso rápido a la austeridad.El informe constata también el fuerte impacto de la pandemia en los países andinos, en particular en Colombia, Chile y Perú.Sin embargo, augura a esas naciones un crecimiento más rápido que en Brasil, Argentina y México en 2021 impulsado por los altos precios de las materias primas. En el caso concreto de Chile, el análisis apunta a que la rápida vacunación y el levantamiento de las limitaciones podrían acelerar la normalización.Al referirse a México, la Uncdat señaló que este país se contrajo menos de lo previsto en 2020 gracias a una conmoción más leve en Estados Unidos ante la pandemia."El crecimiento de los ingresos de México dependerá más de una recuperación duradera en Estados Unidos y de que los precios del petróleo no caigan", pronosticó.

