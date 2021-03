https://mundo.sputniknews.com/20210318/la-adhesion-de-crimea-fortalecio-la-postura-de-rusia-en-el-ambito-internacional-1110111000.html

"La adhesión de Crimea fortaleció la postura de Rusia en el ámbito internacional"

"La adhesión de Crimea fortaleció la postura de Rusia en el ámbito internacional"

SIMFERÓPOL, RUSIA (Sputnik) — La adhesión de Crimea fortaleció significativamente la postura de Rusia en el ámbito internacional, declaró el jefe del consejo...

"La adhesión de Crimea fortaleció bastante la postura de Rusia en el ámbito internacional, por esa razón los países occidentales siempre estarán en contra de ello, ya que en el ámbito geopolítico son rivales de Rusia. No reconocerán a Crimea, no porque sea ilegal desde el punto de vista político, sino porque no les conviene", dijo Charnogursky a Sputnik.Según el ex primer ministro de Eslovaquia, el bloqueo del suministro de agua a la península, realizado por Ucrania, representa una burda violación de los derechos humanos de los crimeos."Ucrania y los países occidentales eligieron un curso basado en el sabotaje. Harán todo lo posible para (...) perjudicar del mayor modo posible a Crimea y, por lo tanto, a Rusia. Pero todos sus intentos son vanos. El futuro de Crimea está en Rusia, y esto es incuestionable", dijo el político.Este 18 de marzo, se cumplen siete años de la firma del tratado sobre la reunificación de Crimea con Rusia.La península se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes —más del 96%— avaló esa opción, en respuesta al cambio violento del Gobierno en Kiev.Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia.Según el presidente ruso, Vladímir Putin, el tema de Crimea "está cerrado definitivamente".

