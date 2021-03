https://mundo.sputniknews.com/20210318/jefes-de-3-estados-de-alemania-piden-la-aprobacion-de-la-vacuna-rusa-sputnik-v-1110109915.html

Los jefes de 3 estados de Alemania piden la aprobación de la vacuna Sputnik V

Los jefes de 3 estados de Alemania piden la aprobación de la vacuna Sputnik V

MOSCÚ (Sputnik) — Los jefes de tres regiones alemanas, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia, se han pronunciado a favor de autorizar la vacuna rusa contra el... 18.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-18T08:31+0000

2021-03-18T08:31+0000

2021-03-18T08:37+0000

internacional

sputnik v (vacuna)

vacuna contra coronavirus

covid-19

coronavirus

alemania

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/09/1094065001_0:190:1762:1181_1920x0_80_0_0_8f64157f69af9bb63fe480387691c10d.jpg

"Rusia es un gran país científico, no tengo ninguna duda de que la ciencia rusa es capaz de producir una vacuna eficaz... La vacuna debe ser autorizada", declaró el primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer.El jefe del estado de Sajonia-Anhalt, Reiner Haseloff, señaló que le incumbe a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) tomar la decisión sobre el uso de las vacunas.El líder de Sajonia-Anhalt afirmó que no importa el origen de la vacuna ya que se trata de la salud humana."Fui vacunado con la vacuna rusa contra la polio cuando era niño, y no tengo problemas", dijo.El jefe del estado de Turingia, Bodo Ramelow, cree que habría que ejercer más presión sobre el Gobierno alemán para obtener más vacunas alternativas, ya que la dependencia de la vacuna AstraZeneca socava la campaña de vacunación."Por lo tanto, es importante considerar finalmente el tema de la Sputnik V", dijo.Ramelow también indicó que la decisión de aprobar o rechazar una vacuna no debe ser politizada.

/20210304/la-agencia-europea-de-medicamentos-inicia-la-evaluacion-de-sputnik-v-1109503562.html

alemania

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

sputnik v (vacuna), vacuna contra coronavirus, covid-19, coronavirus, alemania, rusia, europa