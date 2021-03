https://mundo.sputniknews.com/20210318/estos-son-los-electrodomesticos-que-te-espian-1110156766.html

Estos son los electrodomésticos que te espían

El internet de las cosas, orientado a mejorar la calidad de nuestras vidas, se está desarrollando a una velocidad cada vez mayor. Sin embargo, junto con ello... 18.03.2021, Sputnik Mundo

Los refrigeradores con pantallas, los hervidores con módulos de conexión a internet, los televisores con cámaras.. es solo una parte del extraño simbiosis del mundo moderno de las tecnologías, explica Pável Miasoyédov, director de la empresa Intellektualni Rezerv a la agencia Prime.Generalmente, todos estos dispositivos se controlan por voz, reciben imágenes de sus propietarios y envían todos estos datos a servidores remotos, donde se realizan cálculos, por ejemplo, para controlar el brillo de una luz inteligente o mostrar una receta en la pantalla del frigorífico.El especialista añade que, aún más peligrosos, son los timbres, bombillos inteligentes, sensores de movimiento, cámaras y micrófonos conectados a internet que permiten monitorear las actividades en un hogar desde cualquier parte del mundo en tiempo real. En algunos casos todos estos gadgets pueden bloquear por completo una habitación desde el exterior, creando un grave peligro para la vida y la salud.Además, estos procesos pueden violar el derecho de la vida privada de una persona, por ejemplo, proporcionando información sobre cómo y con quién pasa el tiempo o incluso indicar a un ladrón el mejor momento para entrar en el apartamento. "El progreso en la protección de dispositivos contra el acceso no autorizado, por supuesto, no se detiene. Pero hoy en el campo del internet de las cosas hay un gran retraso en términos de seguridad. Ni los fabricantes ni las empresas de terceros ofrecen antivirus y protección suficientemente confiables", señala el especialista, aconsejando no depender por completo de los electrodomésticos y no subir demasiada información en ellos.

