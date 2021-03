https://mundo.sputniknews.com/20210318/esa-joven-juega-counter-strike-con-una-sola-mano-y-lo-hace-fenomenal-1110106145.html

Esa joven juega Counter Strike con una sola mano y lo hace fenomenal

Se llama Francisca Martins, tiene 22 años, es de Portugal y es una 'gamer' profesional que se hizo famosa por su extraordinario talento que le permite jugar... 18.03.2021, Sputnik Mundo

Martins no puede mover su mano izquierda por un derrame cerebral que sufrió en la infancia. Sin embargo, con la mano derecha que le queda no solo cocina y hace tareas domésticas, sino también juega a CS:GO (Counter-Strike Go) en el nivel más alto.

