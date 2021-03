https://mundo.sputniknews.com/20210318/el-parlamento-israeli-aprueba-uso-de-brazalete-electronico-para-los-retornados-del-extranjero-1110113605.html

El Parlamento israelí aprueba uso de brazalete electrónico para los retornados del extranjero

TEL AVIV (Sputnik) — La knéset (Parlamento israelí) aprobó un proyecto de ley que obliga a todos los israelíes que regresan del extranjero a usar un brazalete... 18.03.2021, Sputnik Mundo

Todos los que actualmente ingresen al país deben aislarse, a menos que estén completamente vacunados o presenten un certificado de recuperación emitido por el Ministerio de Sanidad de Israel. Aquellos que fueron inoculados o que se recuperaron en el extranjero pueden salir de la cuarentena si se someten a una prueba serológica para demostrar su nivel de anticuerpos.Según el proyecto de ley, la operación la llevan a cabo empresas privadas en nombre de las autoridades sanitarias. La información recopilada se almacena en servidores propiedad del Gobierno pero mantenidos por las empresas, y se eliminará al final del período si no hay informe de infracción. La empresa informará a las autoridades si la persona sale de su casa.El presidente de la empresa fabricante del aparato, SuperCom, Ordan Trabelsi, aseguró que el brazalete no puede monitorear ningún detalle sobre la persona que lo usa, excepto si está cumpliendo con su cuarentena. Si se viola la cuarentena, los dispositivos no rastrearán la ubicación de la persona, pero alertarán a las autoridades de que ha abandonado el área donde se suponía que debía permanecer durante la duración de la cuarentena.El proyecto de ley se ha considerado una herramienta esencial para intensificar la aplicación de la cuarentena, que las autoridades han descrito como fundamental para reabrir las fronteras israelíes, al menos para sus ciudadanos. Cabe destacar que los dispositivos electrónicos ya se han utilizado durante varias semanas de forma voluntaria para garantizar que no se vulnere la cuarentena.De acuerdo con el Ministerio de Sanidad más de 5.1 millones de israelíes han recibido al menos su primera dosis de la vacuna Pfizer, unos 4.3 millones ya han recibido ambas dosis, y otro millón es elegible para vacunarse.

