EEUU evalúa modo de prestar las dosis de la vacuna de AstraZeneca a México y Canadá

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos está evaluando la manera de prestar dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el COIVD-19 a México y Canadá, dijo la... 18.03.2021, Sputnik Mundo

La portavoz confirmó que Estados Unidos tiene "7 millones de dosis liberables disponibles de AstraZeneca".Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, confirmó que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negocia con su homólogo de EEUU, Joe Biden, un acuerdo para recibir un préstamo de varios millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, producidas por la farmacéutica británica AstraZeneca, que serían compartidos de los inventarios estadounidenses. "Me consultan si es veraz que hay un acuerdo de vacunas con EEUU en seguimiento a la conversación entre los presidentes López Obrador y Biden. Sí, es correcta la información. Mañana [19 de marzo] a las 9:00 am (15:00 GMT) les doy los detalles porque todavía estamos trabajando en ello. Buenas noticias!", escribió Ebrard en su cuenta de Twitter.El jefe de la diplomacia mexicana confirmó así un reporte del diario estadounidense The Washington Post, que adelantó el acuerdo mediante el cual EEUU enviaría a sus vecinos de Norteamérica embarques de la vacuna desarrollada por la británica Universidad de Oxford.Las negociación comenzó durante la primera reunión virtual entre los presidentes de México y EEUU, celebrada a principios de este mes.Por el momento, el Gobierno estadounidense maneja el envío de 2,5 millones de vacunas a México y 1,5 millones a Canadá.Estados Unidos no ha autorizado el uso de las vacunas de AstraZeneca en su país, pero las hará llegar a México y Canadá, dando respuesta al pedido realizado días atrás por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.La vacuna británica fue calificada este 18 de marzo como "efectiva y segura" por la Agencia Europea del Medicamento, luego de que 16 países de la Unión Europea resolvieran dejar de inocular a su población con este medicamento por haberse constatado casos de trombosis en algunos pacientes.López Obrador señaló el 17 de marzo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó a despejar las dudas acerca de la vacuna británica contra COVID-19 de AstraZeneca, al autorizar la continuación de su aplicación, considerando que los beneficios superan los riesgos de producto.México y Argentina tienen un acuerdo bilateral para producir al menos 200 millones de dosis de AstraZeneca para América Latina.El 20 de enero pasado, llegaron a este país 5.230 litros de la sustancia activa de la farmacéutica británica, para envasar un millón de dosis a finales de marzo, en un laboratorio local.México ha recibido 7,16 millones de dosis de cuatro firmas: casi 3,9 millones de la estadounidense Pfizer, dos millones de la china Sinovac, 400.000 unidades de la rusa Sputnik V; y de Astra Zeneca recibió 870.000 unidades el 14 de febrero, procedentes de la India.

