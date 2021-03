https://mundo.sputniknews.com/20210318/detectan-en-andalucia-una-nueva-cepa-proveniente-de-uganda-1110126298.html

Detectan en Andalucía una nueva cepa proveniente de Uganda

Las autoridades andaluzas han detectado en su territorio una nueva cepa, la A23-1, proveniente de Uganda. Así lo confirmó el consejero de Salud y Familias de... 18.03.2021, Sputnik Mundo

El consejero detalló que la cepa ugandesa se caracteriza por "tener mayor capacidad de transmisión" aunque aún no está claro si tiene mayor virulencia.También insistió que "aunque las vacunas responden bien y previenen contra estas mutaciones, no sabemos lo que nos podemos encontrar en uno, dos o tres meses, de ahí la importancia de que tengamos todo nuestro instrumental de diagnóstico totalmente engrasado".A su vez, Aguirre indicó que Andalucía ya no se encuentra "en una fase de bajada", sino de meseta, de estancamiento. Por esa razón, ha explicado, se mantendrán las restricciones de movilidad. El 61% de los casos positivos de coronavirus analizados en Andalucía corresponden a la variante británica. En algunas provincias alcanza el 80 y hasta el 90% de los casos.El consejero de Salud también envió un mensaje de "tranquilidad absoluta" a quienes han recibido la vacuna de AstraZeneca tras la muerte de una profesora en Marbella por una hemorragia cerebral dos semanas después de haber sido inoculada con ese fármaco. Aguirre aseguró que son millones las dosis de esta vacuna que se han puesto en el mundo en comparación con los casos que han reportado complicaciones.

