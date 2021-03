https://mundo.sputniknews.com/20210318/demi-lovato-revela-que-perdio-su-virginidad-en-una-violacion-1110117328.html

Demi Lovato revela que perdió su virginidad en una violación

La exchica Disney Demi Lovato conmocionó a sus fans al revelar que fue violada cuando tenía 15 años. 18.03.2021, Sputnik Mundo

En la serie documental Demi Lovato: Dancing With The Devil (Demi Lovato: Bailando con el diablo, en español), que se centra en la sobredosis que sufrió la intérprete en 2018, Lovato contó que abusaron sexualmente de ella durante su etapa en Disney.Al inicio de su carrera, Demi Lovato —junto a los hermanos Jonas, Miley Cyrus y Selena Gomez— se puso públicamente un anillo de castidad, y decidió así no perder la virginidad hasta el matrimonio. Lamentablemente, "no tuvo esa romántica primera vez. Fue un asco", confesó.La artista no dio el nombre del agresor, pero afirmó que la violación ocurrió cuando "era parte del elenco de Disney". A pesar de que la joven reportó al atacante, tuvo que "seguir viendo a esa persona todo el tiempo", pues nunca fue retirado de la película. "Le volvieron a añadir al reparto de la segunda película como si no hubiera pasado nada", confesó la mujer. Lo más probable es que se trate de uno de los actores de la franquicia Camp Rock.Sin embargo, aquella no fue la única violación que sufrió Lovato. En verano de 2018, cuando sufrió una sobredosis con una mezcla de heroína y fentanilo, fue agredida sexualmente por un traficante de drogas mientras estaba inconsciente."Cuando me encontraron, estaba desnuda y azul. Literalmente, me dejó morir después de haberse aprovechado de mí", agregó.Lovato recordó que una vez en el hospital, los médicos le preguntaron si había tenido sexo consentido aquella noche. Aunque en ese momento Lovato contestó que sí pero más tarde entendió que "no estaba en un estado mental como para consentir nada".La versión completa del documental se estrenará en YouTube el 23 de marzo.

