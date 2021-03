https://mundo.sputniknews.com/20210318/como-japon-busca-revertir-la-tendencia-a-una-mayor-soledad-en-medio-de-la-pandemia-1110110490.html

Cómo Japón busca revertir la tendencia a una mayor soledad en medio de la pandemia

18.03.2021

La noticia sobre la creación de un Ministerio de la Soledad en Japón causó sorpresa en el resto del mundo, aunque el primer ministro Yosihide Suga dejó en claro su intención de contener los "daños colaterales" de la pandemia.Se cree que debido a las medidas de aislamiento, la sociedad japonesa experimentó un incremento –por primera vez en más de una década– de los suicidios.El autor del libro Japón desde una cápsula. Robótica, virtualidad y sexualidad señaló asimismo que el vínculo "con los vecinos en las grandes ciudades es ínfimo", lo cual habría contribuido a que más de 20 mil personas se quitaran la vida en el país asiático en 2020."De por sí es una de las tasas más altas del mundo. Hubo 760 suicidios más el año pasado respecto a 2019, aparentemente por la pandemia. Lo que sucede es que si se potencia el trabajo hogareño, la socialización en el trabajo es cero", agregó.Pero el Ministerio de la Soledad también buscará ocuparse de elevar la tasa de natalidad. "Hay 8 millones de casas vacías, se calcula que habrá un millar de pueblos vacíos en 2065 y una de cada 3 personas vive sola" aseguró el documentalista."Hay una declinación en la población producto de la caída de la natalidad –continuó Varsavsky– y de no revertirse la tendencia la Universidad Tohoku predice que en 3766 morirá el último japonés".El fenómeno de los hikikomori: el aislamiento voluntarioEl periodista viajó a Japón para sumergirse en una cultura basada en el equilibrio y la jerarquía, gracias a la tradición confuciana, altamente productiva y sobreexigida en sus metas.Esta idiosincrasia se manifiesta en diversos fenómenos sociales como los hikikomori, jóvenes que un día deciden quedarse en sus habitaciones para no volver a salir. "Dejan la escuela porque no soportan la exigencia o el bullying", indicó.Por ello, afirmó que en "sociedades autorreguladas y neoliberales" como la japonesa, "el individuo que fracasa, se deprime". Aunque el concepto de fracaso está más emparentado con no poder cumplir cabalmente los mandatos.Al igual que los hikikomori, el karoshi –"muerte por exceso de trabajo"– es un síntoma de los parámetros locales."Japón es una sociedad que vive sin comunidad, donde la industrialización ha sido muy acelerada. En la pérdida de la ritualidad también hay una pérdida de la socialización", añadió.Una vida moderna en soledadPor otra parte, Varsavsky se refirió a la vida íntima de los japoneses. "La idea de casarse con quien se quiere surge después de la Segunda Guerra Mundial y es parte de los problemas actuales. Antes no existía la seducción y hoy no se acostumbra al cortejo", adujo."Todo esto lleva a una soledad en la vida moderna", adujo el periodista, quien remarcó asimismo los problemas que acarrea la baja natalidad en Japón.Sin embargo, en una sociedad compleja y milenaria, la migración no parece ser una respuesta válida para el gobierno y buena parte de la sociedad. "En Japón existe una corriente nacionalista que plantea son una raza y una cultura puras, lo que sería una de las causas que explica su éxito económico", dijo Varsavsky.En el programa se informó además acerca de la respuesta de Rusia a las acusaciones de injerencia electoral en EEUU por parte de Joe Biden; y el juicio que impulsará Bolivia contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, por su rol en el golpe de 2019.También se informó sobre la planificación de la "Operación Gedeón" contra Venezuela en Colombia, según la Fiscalía de ese país; la celebración de elecciones legislativas en Países Bajos; y la huelga contra la privatización de los bancos públicos en la India.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

