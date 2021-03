Bono y el Papa Francisco: curiosos dolores de cabeza de Macri revelados en su libro

"Me acuerdo que un día vino Bono a la Casa Rosada y me reclamó por Santiago Maldonado. Le expliqué qué sabíamos, qué no sabíamos y por qué era injusto sancionar a los gendarmes. Se fue más tranquilo y, por suerte, al otro día, en el recital de U2 en La Plata, no dijo nada sobre el tema".

Mauricio Macri Expresidente argentino en su libro 'Primer Tiempo' Expresidente argentino en su libro 'Primer Tiempo'