https://mundo.sputniknews.com/20210318/biden-desata-la-primera-crisis-con-rusia-tras-2-meses-en-la-casa-blanca-1110131344.html

Biden desata la primera crisis con Rusia tras 2 meses en la Casa Blanca

Biden desata la primera crisis con Rusia tras 2 meses en la Casa Blanca

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, generó la primera crisis en las relaciones con Rusia a dos meses de asumir su mandato. Nada hacia... 18.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-18T15:37+0000

2021-03-18T15:37+0000

2021-03-18T15:40+0000

nord stream 2

injerencia

relaciones bilaterales

joe biden

sanciones

vladímir putin

internacional

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1110132231_0:153:3175:1938_1920x0_80_0_0_fafd5fcd0750055fbcd3519fdfd11923.jpg

En medio de respuestas imprecisas a varias preguntas, el presentador George Stephanopoulos le interpeló sobre si consideraba que Putin era un asesino, a lo que Biden no se lo pensó dos veces y contestó afirmativamente. Además, el mandatario estadounidense amenazó al líder ruso con hacerle pagar por una supuesta interferencia en las elecciones de noviembre de 2020.Rusia mueve fichaLa reacción de Moscú fue inmediata: llamó a consultas a su embajador en Washington, Anatoli Antónov, quien tiene previsto abandonar la capital estadounidense el 20 de marzo.Konstantín Kosachov, vicepresidente del Senado ruso, advirtió, a su vez, que su país no se limitará a esta medida. Desde el Kremlin condenaron los exabruptos de Biden al constatar la falta de interés del liderazgo norteamericano para normalizar las relaciones entre los dos países, unos nexos que se encuentran en su punto más bajo desde la Guerra Fría."No quiero explayarme sobre el tema. Diré solamente que las declaraciones del presidente de Estados Unidos son pésimas, es evidente que no tiene la intención de normalizar las relaciones con nuestro país y actuaremos acorde a ello", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una comparecencia ante la prensa.El Ministerio de Exteriores de Rusia achacó a la Casa Blanca el callejón sin salida en el que se encuentran los lazos entre las dos naciones. "La demonización de nuestro país por parte de Washington ya alcanzó su límite", dijo en tono tajante la portavoz de la Cancillería, María Zajárova, llamando a los estadounidenses a "volver a la realidad".RepercusionesYana Toom, eurodiputada estonia, cuestionó las palabras de Biden. "Si no se tratara del presidente de Estados Unidos, creería que esa persona no se da cuenta de lo que habla", indicó, calificando las relaciones de resquebrajadas en lo absoluto. Recordó que no es un secreto la oposición de Washington al proyecto de gas Nord Stream 2, que impulsan varios países de Europa, entre ellos Rusia.Biden, recientemente, impuso un paquete de sanciones a esta iniciativa privada para obstaculizar el tendido del gasoducto que conectará a Alemania y Rusia por el fondo del mar Báltico. La infraestructura está concebida para elevar la seguridad energética de Europa.El Gobierno de Alemania evitó comentar el escándalo desatado por las palabras del presidente estadounidense. El jefe de la diplomacia germana, Heiko Maas, en una rueda de prensa conjunta con el enviado de la ONU para Libia, Jan Kubis, señaló que no estaba facultado para valorar las palabras del inquilino de la Casa Blanca.El propio Putin, en su primera reacción a las controvertidas declaraciones de Biden, le deseó salud, precisando que lo decía en serio y sin ironía.Y es que en este mismo mes la columnista del periódico New York Post, Miranda Devine, aseguraba que Joe Biden, de 78 años, tenía "problemas cognitivos", algo que oficialmente no ha sido confirmado.Las palabras de Biden, por el momento, crean un tenso ambiente de incertidumbre entre Washington y Moscú, mientras el mundo aguarda expectante por lo que pueda ocurrir en los próximos días.

/20210316/eeuu-considera-que-rusia-es-una-mayor-amenaza-de-informacion-que-china-1110041687.html

/20210316/estrategia-alemana-para-nord-stream-2-eeuu-tiene-poco-tiempo-para-frustrarlo-1110032052.html

eeuu

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Carlos Chávez

Carlos Chávez

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Carlos Chávez

nord stream 2, injerencia, relaciones bilaterales, joe biden, sanciones, vladímir putin, eeuu, rusia