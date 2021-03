https://mundo.sputniknews.com/20210318/autoridades-de-armenia-insisten-en-que-el-jefe-del-estado-mayor-fue-destituido-1110116864.html

Autoridades de Armenia insisten en que el jefe del Estado Mayor fue destituido

Autoridades de Armenia insisten en que el jefe del Estado Mayor fue destituido

EREVÁN (Sputnik) — La oficina del primer ministro de Armenia insistió en que el general Onik Gasparián fue cesado de su cargo de jefe del Estado Mayor pese a... 18.03.2021, Sputnik Mundo

Este 18 de marzo, Artur Ovannisián, el abogado de Gasparián, declaró que el general puede seguir cumpliendo sus funciones. El letrado sacó esta conclusión partiendo de una resolución del Tribunal Administrativo.Sin embargo, la oficina del primer ministro indicó que la Constitución no prevé la posibilidad de revocar un acta legal ya entrada en vigor.La oficina precisó que Gasparián fue destituido el 10 de marzo en virtud de una norma constitucional, de lo que ya se habló en un comentario hecho por el primer ministro, Nikol Pashinián.Pashinián había declarado que Gasparián abandona su cargo: el presidente del país, Armén Sarkisián, se negó a firmar el respectivo decreto, pero no envió el documento al Tribunal Constitucional y como consecuencia, Gasparián fue destituido automáticamente.El jefe militar se dirigió al Tribunal Administrativo y declaró que "seguiría sirviendo a su pueblo, pero con otro estatus".Gasparián publicó una declaración en la que afirma que la "salida de la crisis es posible solo después de marcharse el primer ministro Pashinián y celebrarse elecciones anticipadas".La tensión política en Armenia se agravó después de que Pashinián afirmara que los misiles rusos Iskander exportados a Armenia "no detonaron del todo o lo hicieron al 10%" durante las recientes hostilidades en Nagorno Karabaj.Rusia y Azerbaiyán desmintieron el uso de ese tipo de armas en el conflicto, y poco después el primer ministro armenio se retractó de sus palabras, afirmando que había sido desinformado.El supuesto lapsus de Pashinián desembocó en una crisis política luego de que cesara al número dos del Estado Mayor General, Tigrán Jachatrián, quien se había reído de sus palabras. Tras ese despido, la cúpula castrense exigió la dimisión de Pashinián, el cual, a su vez, denunció un intento de golpe militar e insistió dos veces en la renuncia del jefe del Estado Mayor.

